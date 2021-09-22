淡水區竹圍高中校車停駛，未料，開學後大批學生塞爆人行道，人潮甚至蔓延到馬路上，家長們擔心學生在台二線大馬路旁等公車會發生危險，因此向新北市議員鄭宇恩投訴(鄭宇恩服務處提供／戴上容新北傳真）

疫情衝擊公車載客數，客運紛紛精簡人力，淡水區竹圍高中校車停駛，未料，開學後大批學生塞爆人行道，人潮甚至蔓延到馬路上險象環生，家長們擔心學生在台二線大馬路旁等公車會發生危險，因此向新北市議員鄭宇恩投訴，經會勘協調後，交通局表示，客運將於10月4日恢復下課時間2車次的校車路線。

新北市立竹圍高級中學位於淡水區台二線旁，是淡水區唯一直轄市立完全中學，更是淡水區、八里區、三芝區、石門區國中畢業生就近入學的一所的高中，由於學校面海靠山，大多數學生都是搭乘大眾運輸工具上下學。

竹圍高中表示，全校有1399人，學校超過5成是自行通勤學生，然而因為受疫情影響，客運人力縮減，從2月開始，配合的客運業者紛紛表示校車必須減班，學校為此不斷從中持續協調。

疫情爆發後，上學時間為清晨6時許到7點半，學生可陸續到校，因此校門前壅塞重況不嚴重，然而，由於放學時間一致，又無校車，造成學生停等公車壅塞嚴重，學校不斷協調卻無力解決，最後靠家長陳情由市議員鄭宇恩出面改善。

市議員鄭宇恩指出，去年爭取到竹圍高中前、安老所站2座候車亭，就是因為等車學童非常多，如今碰上學生塞爆停等公車情形，感謝交通局及客運業者重視，另也一併請水利局及公所改善候車亭旁的滯洪池鋪面，維護周邊環境衛生。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，由於9月底遇上學生施打疫苗，將遠距學習未有搭車需求，因此業者將於10月4日加開下課校車2班次，客運業者受疫情衝擊，載客量降低，交通局從中協助延長車輛使用年限、預撥補貼款、運價不扣廣告收入等方式，盼與業者共同度過困境。