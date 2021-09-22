台北市長柯文哲日前稱北市社宅先「停看聽」，引發中央、地方口水戰，北市議員闕枚莎22日質詢，港湖有些地點設了社宅，卻對交通產生嚴重衝擊，建議柯應與新北市長侯友宜協調，可考慮新北出土地、北市出經費蓋社宅，別讓在地苦不堪言。柯答詢，同意，會檢討怎處理。

闕枚莎表示，交通局針對蓋社宅地點的「前後交通量數據」，居然長得一模一樣，質疑是不是複製貼過來？這交通評估是怎做？且中央又要在內湖寶湖里的1處停車場、1處公園蓋社宅，會勘卻辦在湖興里，經她緊急調整才改，內湖、南港有些地點並不需要社宅，可設在更合適的地點。

闕枚莎說，她有具體建議，柯可與新北合作，新北出地、北市出經費，雙北是共同生活圈，可為2市市民的幸福指數著想，這是合作方向，不然首都人口密集、交通量又大，有些地方不能只為蓋社宅而蓋，要確實幫到需要幫助的人，不能衝擊原本在地居民的居住正義。

「拜託柯市長跟侯友宜市長商量！」闕枚莎說，雙北協調社宅是更棒的方向，不會吵翻天，若不相信，柯市長可到場看看，或去東湖Long Stay1天，就知道苦不堪言；另外內科交通也無法解決，請市長研議，前進總統府也要研議，文湖線的中運量，不該和內湖區的交通量衝突，要想改善的方式，關於社宅真的是去照顧需要的族群，可蓋出有特色的青年住宅、家庭式社宅、長青式社宅，這對2市市長都是很好的事。

闕枚莎提議，北市建立「興辦台北市社會住宅與中央整合平台」，拜託柯或副市長黃珊珊去參加行政院會時可提出來，不是中央的住都中心沒評估就說要蓋社宅；另外雙北共同生活圈的社宅政策也應整合。

柯文哲答詢「同意、同意，好，我們回去檢討，看怎處理！」

闕枚莎也提到，疫情爆發迄今，政策到底哪出了狀況？為何打2劑的覆蓋率仍不高，造成恐慌？柯答，中央事先沒準備，因去年保護太好，而其他國家犯過的錯，台灣要參考並準備。 闕枚莎追問「是否承諾保護好台北市民？」柯回「好」。