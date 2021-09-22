大陸暫停入台灣釋迦，行政院農業委員會22日至台東地區農會說明因應對策。（蔡旻妤攝）

因應大陸暫停輸入台灣蓮霧及釋迦，行政院農業委員會拿出10億元護盤，副主委陳駿季於22日至台東地區農會與台東縣府、農民開說明會，並針對內外銷提出調節產期、加強促銷、開發新市場等相關對策；然而農民卻說「政府有骨氣、農民沒底氣」，盼政府應放軟態度，勿放棄大陸市場。

為保障農民權益，農委會打算循鳳梨模式，針對內銷提出調節產能及供貨量能、推動荔枝收入保險、配合農遊及5倍券行銷、建立企業團購平台、研發加工技術及多元品項6措施；而外銷則提高外銷獎勵額度並強化大陸以外市場拓展、加強外銷新品項與新市場開發，喊話外銷目標釋迦達5000公噸，盼解決果農問題，也亮出日前無法銷往大陸、改銷其他國家的鳳梨好成績向農民掛保證。

大陸暫停入台灣釋迦，行政院農業委員會22日至台東地區農會說明因應對策。（蔡旻妤攝）

大陸暫停入台灣釋迦，行政院農業委員會22日至台東地區農會說明因應對策。（蔡旻妤攝）

對此，農民卻持保留態度，台東縣釋迦生產合作社理事王志偉認為大陸僅暫停輸入、並非禁止。他進一步指出，大多數農民都向農會銀行貸款，為了種植釋迦，已扛下500萬甚至千萬債務，鳳梨自救、蓮霧、釋迦也得自救？「政府有骨氣、農民沒底氣」，他希望政府不要輕言放棄大陸市場，必要時派出能溝通的人與大陸溝通，強調農委會所提方案沒有問題，但做生意除了品質好、更應放軟身段。

大陸暫停入台灣釋迦，行政院農業委員會22日至台東地區農會說明因應對策。（蔡旻妤攝）

此外，農會總幹事李建通質疑，新加坡、馬來西亞、香港需求市場相當有限，往年外銷總量1年至少1萬5000噸，如果其他市場消化不了，剩下1萬多噸回流到台灣市場，衝擊很大。

農委會副主委陳駿季提出數據，日前鳳梨外銷到大陸以外國家數量成長566％，國內價格也略有提升，護盤發揮成效。然而果農說，釋迦不像鳳梨，可直接鮮果外銷到許多國家，而且更不耐放，呼籲政府應積極建置冷鏈設備，才更有利於推動內外銷。

此外，台東縣提議單獨發行釋迦券，及採補助方式鼓勵農民減產，但陳駿季均不認同，認為現有5倍券及農遊券即可規畫釋迦促銷方案，不宜單獨發券。他也認為按比例減產並給予補助，難以檢核，如果採廢園，農民也無法接受，因此，農委會並無補助減產的措施。