美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）表示，中國大陸近期大量擴建洲際彈道飛彈（ICBM）發射井，可能代表其有意發展核子武器的「第一擊」能力，憂心此政策轉變恐引發「災難性錯誤」。

軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）21日報導，肯達爾在美國空軍協會（Air Force Association）的「航空、太空與網路研討會」（Air Space & Cyber Conference）中表示，他十分擔憂關於中國大陸正大量擴建洲際彈道飛彈發射井的消息，認為這可能代表其有意發展對美國發動先制核子打擊的「第一擊」能力。

肯達爾說他相信「沒有人會理性地希望發動一場核戰」，但他擔心北京政府改變核武政策的行為，可能改變全球核穩定狀態，並增加引發「災難性錯誤」的風險。肯達爾承認他不清楚中國大陸改變政策的理由，也不確定其是否完全意識到此行為將對全球帶來的影響。

雖然美國科學家聯盟（FAS）核武專家克里斯登森（Hans Kristensen）指出，只要是擁有核武的國家都擁有「第一擊」能力，不過肯達爾認為數量是一大關鍵，強調中國大陸過去僅擁有小規模核武庫存，目的顯然是用於在遭遇核武攻擊後發動「第二擊」反擊，確保最低程度的核子嚇阻能力；但大量擴建洲際彈道飛彈發射井，表示該政策正出現轉變。

7月底才接任空軍部長一職的肯達爾，在此次研討會中將中國大陸列為首要關注對象，範圍從核武到防空系統、先進戰機、反衛星武器和其他軍事領域；事實上，連美國空軍聲明稿都提到，肯達爾在研討會的演說中僅提到1次俄羅斯和3次阿富汗，但中國大陸卻達27次。