【旅遊經 洪書瑱報導】

中秋甫過，許多餐廳紛紛在秋季推出新菜，其中包括米其林一星台北文華東方「雅閣」中餐廳與台北國賓大飯店A CUT牛排館等，各推新菜，邀請饕客品鮮！

台北文華東方「雅閣」中餐廳由入行逾25年，擁有精湛廚功的主廚張國邦特別嚴選時令食材以及日本關東遼參、波士頓龍蝦等頂級海鮮，巧妙運用炒、煎、焗、燜、燉等烹調技法，精心打造12道私房佳餚，包括黃燜汁五穀米扣遼參、奶油煎釀松葉蟹鉗、豉汁鳳眼果炒龍蝦球、濃湯薏仁焗波士頓龍蝦、天府大蝦球等精緻豐美的菜譜，讓賓客盡享正宗粵菜的鮮美滋味。

奶油煎釀松葉蟹鉗色味絕佳，是老少咸宜的必嘗佳餚

其中色香味俱全的「奶油煎釀松葉蟹鉗」源自粵菜宴席菜「百花釀蟹鉗」，主廚將日本松葉蟹鉗以手工去除外殼，並裹上自製手打的新鮮蝦漿，拍上薄粉、入油鍋煎至金黃後，再加入老母雞燉煮而成的濃湯炆煮入味，起鍋前加入奶油增添香濃風味，盛盤搭配香氣十足的奶油醬高麗菜絲，蟹肉與蝦漿的鮮美和奶油及濃湯的馥郁滋味完美結合，是一道老少咸宜的必嘗佳餚。

海底椰瑤柱燉花膠溫潤甘醇，具滋補潤肺的功效

天府大蝦球融合了粵菜蒜香以及川菜獨特椒香，香辣爽口

豉汁鳳眼果炒龍蝦球彈牙脆口、鹹鮮馥郁

黃燜汁五米扣遼參工序繁複、風味鮮美，是不容錯過的極品美味

濃湯薏仁焗波士頓龍蝦嘗得到龍蝦的鮮甜、冬瓜的清甜和濃湯的甘醇，令人口齒留香另還有一道秋季養生進補聖品的「海底椰瑤柱燉花膠」，以四大補品「鮑參翅肚」中的「肚」──花膠，為極其珍貴的養生進補聖品，主廚特別熬製鮮美馥郁的上湯，加入泡發的花膠、瑤柱，以及具除燥清熱、潤肺養顏的海底椰一同燉煮，金黃香醇的湯頭看似清淡，卻富涵所有食材的精華，溫潤甘醇。

ACUT秋季新菜-生青甘魚薄片

ACUT秋季新菜-生鮪魚塔

ACUT秋季新菜-花蓮玉里乾式熟成鴨胸

ACUT秋季新菜-覆盆子榛果金沙

台北國賓大飯店A CUT牛排館由行政總主廚凌維廉推出8道秋季經典美饌。本季不僅選用當季豐碩的食材，新菜色更是融合台灣在地元素，本季開胃菜「生青甘魚薄片」嚴選上等青甘切成薄片，綴以新鮮綠蘋果、柚子與比利時萵苣細條，清爽微酸的果香帶出青甘鮮美海味，有如畫龍點睛之筆。「香煎干貝」主廚以韓式大醬味噌與柚子醬為基底，擺上乾煎五分熟表皮金黃酥香的干貝，濃郁滑順的醬底帶有甘醇的豆香，與清爽柚子醬完美勾勒出干貝的鮮美與多汁；「生鮪魚塔」鮪魚經簡單調味後，搭配擁有奶油般絲滑質地的酪梨醬，清爽的口感平衡了鮪魚因為口中溫度慢慢釋出的油脂，每一口都嘗得到食材最純淨的感動有著無限驚喜。

另外，ACUT經典菜色「香煎鴨肝」也換上全新樣貌，主廚將花生醬置於底部與鴨肝一同享用， A CUT本季打造三款全新甜點，包括：「薑汁地瓜鮮奶油冰淇淋」；「栗子蘋果牛奶」以「秋意濃、楓葉紅」為意象，將栗子慕斯結合鮮奶冰淇淋，加入些許新鮮蘋果丁，令人彷彿沉醉於一片暖紅楓葉林中；「覆盆子榛果金沙」以三種不同成分的巧克力包裹著覆盆莓果醬所製成的金莎巧克力，微酸微甜的口感與讓巧克力的滋味更加迷人。