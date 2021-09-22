賴女與某二手精品店的店員陳女掛勾，2019年間在網路刊登販售二手香奈兒「流浪包」，向買家小美佯稱包包在精品店寄賣，小美到店後再由陳女以店家公信力背書報價8萬5千元以上，並藉口讓小美與賴女在店外交易，小美經友人查驗標籤及時發現是贗品。台中地院依背信等罪判陳及賴女各徒刑2月及6月，仍可上訴。

37歲賴女是二手精品店的舊客戶，與26歲店員小美熟識，兩人合作訛詐消費者。賴女在2019年2月間在網路刊登販售二手香奈兒「流浪包」，小美聯繫賴女有意購買，賴女佯稱包包已在精品店寄賣。

小美當天就到店看包，店員陳女則接頭演出，以精品店的公信力背書向小美報價，該「流浪包」售價8萬5千元至9萬元，但因另有買家，包包由賴女先取走，製造精品店已查驗過該「流浪包」真偽的假象。

小美信以為真，再約賴女在精品店旁的咖啡店看包交易，小美趁查看包包的空檔拍下雷射標籤照片，傳給友人查驗竟發現是贗品，小美當場拒絕交易，並在網路怒罵該精品店賣假貨，案經精品店得知發現有異，做內部調查後報案。

賴女到案表示認罪，但又辯稱不知陳女的工作並無鑑定真偽、報價及接受寄賣等權限；陳女則供稱，賴女事前要求她配合設局詐欺買方，她因欠賴女錢才答應，但她並未看過該包包。台中地院各依背信及詐欺取財未遂等罪判陳及賴女徒刑2月及6月，仍可上訴。