台電公司日前舉辦2021年節電啟動活動，同時公布2020年全國縣市節電冠軍地圖，嘉義縣民雄鄉公所奪下嘉義縣第一名，台電嘉義區營業處長許一女今天到民雄鄉公所頒獎致謝，鄉長何嘉恒代表受贈。

何嘉恒說，民雄鄉內有7大公園，鼓勵鄉親多到公園散步、運動，既省電又能促進健康，公所內使用led燈、冷氣維持開27度等措施，應都對節電有幫助。

許一女表示，2020節電競賽結果出爐，民雄鄉用戶累計節電戶數3萬7810戶，節電度數405萬餘度，節電占比23.51％，是嘉義縣的節電王，台電公司今年節電主張為「節電 從我改變」，希望民眾改變自身用電習慣，身體力行節約用電，不但是環保愛地球，也成為一種有個性的生活態度。

因應疫情民眾待在家的時間變多，許一女也分享幾個節電小撇步，包括變頻空調溫度設26-28度間、搭配循環扇與百葉窗簾等且每2周清洗一次濾網；用白醋或檸檬清潔電鍋外鍋底部污漬水垢，避免影響電鍋發熱效率，有效加熱食物等，讓防疫宅在家也可兼顧舒適與合理用電。