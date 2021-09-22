女星周曉涵擁有甜美外型、D罩杯火辣身材，演過多部偶像劇表現亮眼，還連續多年受到內衣廠商青睞擔任代言人，有「偶像劇女神」、「美胸女神」之稱，不時會在社群網站分享日常，近日她曬出在家照片，素顏也美翻。

周曉涵在昨（21日）中秋節尾聲，在臉書發文：「吃成小月餅，中秋節過後努力減減減」，呼籲大家一起加油，隨文附上一張居家美照，只見她隨性紮起頭髮，完全素顏入鏡，就算脂粉未施，仍看得出她雪白肌膚零瑕疵，好膚況令人稱羨。

周曉涵居家全素顏，小可愛領口太低引遐想。（圖／翻攝自臉書）

尤其，周曉涵只穿一件細肩帶小可愛，寬鬆的領口加上自拍角度，露出胸前一大片白皙，似乎拍攝角度再低一些，半球就遊走掉出來的邊緣，畫面格外引人遐想，吸引大票粉絲留言「可惡的鏡頭，為什麼沒有超廣角」、「這素顏也太美了吧」、「小月餅還這麼美，是想激死多少女人啊」、「超Q的別減」、「妳沒變胖還是可愛」。

周曉涵當年以無名正妹和逢甲大學校花爆紅，入行後不但拍電視劇，還和一票圈內好友砸千萬開設酒吧，對投資有一套，平時喜歡畫畫抒發心情的她，去年7月還辦了畫展，生活相當精彩。