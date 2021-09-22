香奈兒女士一生摯愛的山茶花，不僅出現在服裝作品，且被大量演繹在珠寶當中，今年秋季新登場的《Bouton de Camelia》及《Impression de Camelia》系列高級珠寶，再度選用山茶花為主題，一口氣推出8件風格迥異的珠寶作品，就如同香奈兒女士在1927年接受《女性雜誌》（Femme Magazine）專訪時說過的名言──「你有一百種方式去佩戴一朵花！」，詮釋山茶花的千姿百態、萬種風情。
山茶花是雌雄同株、模稜曖昧的花朵，既是優雅的紳士，也是高貴的名媛淑女，象徵禁忌之花的形象，反映香奈兒女士特立獨行、叛逆前衛的時尚品味。
山茶花也是愛情之花，香奈兒女士的情人卡培男孩（Boy Capel），獻給她的第一簇花束就是山茶花，而她的俄國情人狄米崔大公也曾說，在十九世紀的帝俄宮廷，貴族在晚宴上總習慣在胸前別上一朵白色山茶花，從此山茶花成為香奈兒的經典元素，透過不同的創作風格，開啟香奈兒迷人的符碼世界，在香奈兒世界裡擁有不可撼動的經典地位。
今年，香奈兒再度選用山茶花作為高級珠寶的主題，給合饒富創意運用滑扣機關、柔軟服貼的金質軟鍊流蘇，在優雅美學及穿戴舒適之間取得完美平衡，經典山茶花圖騰線條，圓潤的花形，弧形的花冠和花瓣間細膩的飾邊，與時俱進展現不同柔美風格。
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