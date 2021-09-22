香奈兒女士一生摯愛的山茶花，不僅出現在服裝作品，且被大量演繹在珠寶當中，今年秋季新登場的《Bouton de Camelia》及《Impression de Camelia》系列高級珠寶，再度選用山茶花為主題，一口氣推出8件風格迥異的珠寶作品，就如同香奈兒女士在1927年接受《女性雜誌》（Femme Magazine）專訪時說過的名言──「你有一百種方式去佩戴一朵花！」，詮釋山茶花的千姿百態、萬種風情。

香奈兒發表山茶花Impression de Camelia系列珠寶，融入活動鍊節與流蘇元素，更添奢華。（CHANEL提供）
香奈兒發表山茶花Impression de Camelia系列珠寶，融入活動鍊節與流蘇元素，更添奢華。（CHANEL提供）

山茶花是雌雄同株、模稜曖昧的花朵，既是優雅的紳士，也是高貴的名媛淑女，象徵禁忌之花的形象，反映香奈兒女士特立獨行、叛逆前衛的時尚品味。

山茶花也是愛情之花，香奈兒女士的情人卡培男孩（Boy Capel），獻給她的第一簇花束就是山茶花，而她的俄國情人狄米崔大公也曾說，在十九世紀的帝俄宮廷，貴族在晚宴上總習慣在胸前別上一朵白色山茶花，從此山茶花成為香奈兒的經典元素，透過不同的創作風格，開啟香奈兒迷人的符碼世界，在香奈兒世界裡擁有不可撼動的經典地位。

今年，香奈兒再度選用山茶花作為高級珠寶的主題，給合饒富創意運用滑扣機關、柔軟服貼的金質軟鍊流蘇，在優雅美學及穿戴舒適之間取得完美平衡，經典山茶花圖騰線條，圓潤的花形，弧形的花冠和花瓣間細膩的飾邊，與時俱進展現不同柔美風格。

香奈兒發表山茶花Bouton de Camelia系列珠寶，風格前衛、青春洋溢。（CHANEL提供）
香奈兒發表山茶花Bouton de Camelia系列珠寶，風格前衛、青春洋溢。（CHANEL提供）
香奈兒山茶花Bouton de Camelia系列手環，70萬1000元。（CHANEL提供）
香奈兒山茶花Bouton de Camelia系列手環，70萬1000元。（CHANEL提供）
香奈兒山茶花Bouton de Camelia系列K金鑲鑽耳環，33萬3000元。（CHANEL提供）
香奈兒山茶花Bouton de Camelia系列K金鑲鑽耳環，33萬3000元。（CHANEL提供）
香奈兒山茶花Bouton de Camelia系列白金鑲鑽耳環，87萬3000元。（CHANEL提供）
香奈兒山茶花Bouton de Camelia系列白金鑲鑽耳環，87萬3000元。（CHANEL提供）
香奈兒山茶花Bouton de Camelia系列K金鑲鑽長項鍊，19萬5000元。（CHANEL提供）
香奈兒山茶花Bouton de Camelia系列K金鑲鑽長項鍊，19萬5000元。（CHANEL提供）
香奈兒山茶花Bouton de Camelia系列白金鑲鑽Y字鍊，113萬4000元。（CHANEL提供）
香奈兒山茶花Bouton de Camelia系列白金鑲鑽Y字鍊，113萬4000元。（CHANEL提供）
香奈兒山茶花Impression de Camelia系列耳環，價格未定。（CHANEL提供）
香奈兒山茶花Impression de Camelia系列耳環，價格未定。（CHANEL提供）
香奈兒山茶花Bouton de Camelia系列頸鍊，118萬5000元。（CHANEL提供）
香奈兒山茶花Bouton de Camelia系列頸鍊，118萬5000元。（CHANEL提供）
香奈兒山茶花Impression de Camelia系列戒指，價格未定。（CHANEL提供）
香奈兒山茶花Impression de Camelia系列戒指，價格未定。（CHANEL提供）
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