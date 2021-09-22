笑話是調劑身心、增進人與人情誼的溝通方式之一，一則笑話便能炒熱氣氛，成為大家破冰的最佳利器，古時候民間便有口耳相傳的笑話，網紅蔡阿嘎特別找出明清時的笑話書，從中擷取了數個「笑死人」的古早笑話，和觀眾分享這些OLD SCHOOL笑點，就讓我們來看看文言文版本的笑話中，這些600年前的笑點你HOLD得住嗎？

(示意圖/中新社)

1.腹內全無

一秀才將試，日夜憂鬱不已。妻乃對之曰，看你作文如此之難，好似奴生產一般。夫曰，還是你們生子容易。妻曰，怎見得？夫曰，你是有在肚裡的，我是沒在肚裡的。

翻譯：一位秀才因為鄰近大考，每天都感到很焦慮，妻子便說，看你每天寫作如此艱難，就像是我在生產時。丈夫說：「還是你們生孩子容易。」妻子反問：「怎麼說？」丈夫回答：「你是肚子有東西，我是肚子裡沒有東西。」

(示意圖/達志影像)

2.屬犬

一酒客訝同席的飲啖太猛，問其年，以屬犬對。客曰，幸是犬，若屬虎的，連我也都吃下肚了。

翻譯：一位酒客很訝異一起喝酒的酒友大口吃肉、大口喝酒的模樣，於是問了對方是什麼生肖的，對方回答是屬狗的。酒客便說：「還好你是屬狗的，如果你是屬虎的，就會連我都吞下肚了。」

(示意圖/達志影像)

3.學游水

一醫生醫壞人，為喪家所縛，夜自脫赴水遁歸。見其子方讀脈訣，遽謂曰，我兒讀書尚緩，還是學游水要緊。

翻譯：一位醫生診斷失誤，造成病患死亡，被家屬綁起來，晚上自己逃脫，偷偷游泳回來。看見他的兒子正在讀書，所以對他說：「兒子啊，讀書先不用那麼急，還是先學游泳比較重要。」

4.廚子

有廚子在家切肉，匿一塊於懷中。妻見之罵曰，這是自家的肉，何為如此？答曰，我忘了。

翻譯：有位廚師在家裡切肉，藏了一塊在懷中，妻子見到他這個舉動，罵他：「這是自家的肉，為什麼這樣做？」廚師回答：「我忘記了。」

5.糕

有叫賣糕者，聲甚啞。人問其故，曰，我餓耳。問，既餓何不食糕？曰，是餿的。

翻譯：有個賣糕的人，叫賣的聲音相當沙啞。一旁的人問為什麼，賣糕者回答：「我肚子太餓了。」路人：「既然肚子餓，為何不吃你賣的糕呢？」賣糕者回答：「糕都是餿掉的。」

這5則笑話包羅萬象，有諧音笑話、醫療糾紛、食安問題，藏的笑點放在600年後，似乎也與我們的日常息息相關，文言文版本的笑話是否也讓你覺得自己高雅了起來呢。