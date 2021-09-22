恆大集團長期借錢滾錢，帳面債務高達美金3050億元。但據港媒統計，這並不影響恆大創辦人許家印生財有道，2011年迄今，他透過分紅就套現人民幣499.81億元（約新台幣2144億元）。

鳳凰網21日引述公開數據指出，坐擁4家上市公司的恆大巔峰市值高達港幣1.32兆元（約新台幣4.71兆元），但截至9月21日，市值已暴跌至港幣1226億元，只剩當年一個零頭。

報導指出，恆大曾經高居世界500大企業第122名，而讓恆大陷入危機的債務擴張之路，始於2016年。

2016年，恆大債務規模突破人民幣1兆元，驟增5000多億元；而正是這一年，中國監管政策開始去槓桿的調整，但短短5年多，恆大負債卻增長兩倍多。恆大的擴張，和官方「房住不炒」的政策基調背道而馳。

2020年，中國房地產調控「三道紅線」政策出爐，同年恆大負債增長至1.95兆元。據報導，芬蘭2020年GDP總額為1.87兆元，還比恒大債務略少一點。

報導指出，恆大瘋狂的負債擴張，五花八門的輾轉挪騰背後，這些錢除了用在地產主業逆勢擴張外，恆大這些年在多元化道路上也是一路狂奔，撒錢無數。

像是恆大汽車、房車寶、恆騰網路、恆大高科技等業務，都是在2016年政策去槓桿以後的多元化嘗試。然而重金投入的多元化顯然並未成功，反而讓恆大在債務裡更加泥足深陷。

然而業務不成，並不影響許家印生財有道。報導引述公開數據指出，2009年至今，恆大集團累計淨利潤為1733.88億元，但公司幾乎年年大比例分紅，分紅總額接近700億元。

從持股比例來看，分紅大部分被許家印以及其重要股東「朋友們」們揣進口袋，這部分金額接近540億元。

據報導，光是2011年迄今10年間，許家印就透過恆大高持股分紅套現了499.81億元；即便在2020年，債務危機苗頭已經顯現，恆大依然沒有停止大手筆分紅，相當於「借債分紅」。