不熟悉山區路徑，開車、登山都要小心。苗栗縣賴姓男子開車要從廬山溫泉到武嶺看日出，結果誤信導航受困屯原山區；台中市王姓及蘇姓男子，要到春陽溫泉搭救登山迷路的楊姓友人，卻雙雙跌落山谷，要救人反而求救。

仁愛警方指出，來自苗栗縣的賴姓男子，駕駛自小客車，要從廬山溫泉往武嶺看日出，卻被導航到屯原山區，且受困泥沼中，進退兩難。

仁愛警分局勤務指揮中心，調派平靜派出所所長張建豐，及廬山派出所警員梁玓瑋到場，發現路面溼滑且狹小，拖吊車即使進入也無法拖吊，因此，商請精英部落的黃姓及沈姓居民，駕駛4輪驅動車幫忙拖車，順移脫困。

來自台中市的王姓及蘇姓男子，在仁愛鄉春陽溫泉上方山區，摔落山谷受傷，春陽派出所副所長林克強及廬山派出所警員林冠文，配合仁愛消防分隊入山搜救，在山澗內發現2人，因為身體受輕傷加上體力耗盡，無法自行爬出，警消於是接力攙扶2人爬上山坡，並送往埔里榮民醫院，所幸2人僅受擦、挫傷。

警方調查，案發當天，來自台中市的楊姓男子，獨自到仁愛鄉春陽村登攀武令山，因在山中迷路，所以打電話向王男求救，並傳送所在位置；王男心急之際，找來蘇姓男子上山要尋找楊男，詎料2人都不慎跌落30公尺深的山谷，由於坡度過陡且體力耗盡，無法自行攀爬上坡。

王男再以電話聯絡楊姓友人，才知道楊男遇到其他山友，早已走出迷途的山林；本來要救人的王、蘇2人，反而請楊男報警求救，才得以脫困。