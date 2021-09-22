在美英聯手攔下澳大利亞潛艇交易後，法國外長勒德里安不只痛批美英「在背後捅了法國一刀」，甚至還在紐約的聯合國大會上呼籲歐洲國家「認真思考與美國的同盟問題」。法國的表態獲得歐盟各國聲援，認為美國的做法與與美國呼籲與歐盟在印太地區加強合作完全是背道而馳。至於媒體問到「中國是否漁翁得利」？歐盟官員則不願正面回答。

據《法國24》電視台報導，法國外長勒德里安在紐約參加聯合國大會期間表示，澳大利亞與法國之間的常規潛艇交易破裂代表「盟國之間的信任破裂」，他指責美國背叛盟友，並呼籲歐洲國家要認真思考未來與美同盟問題。

《澎湃新聞》引述勒德里昂的話說，法美之間的聯盟關係意味著兩國之間必須「透明」、「解釋」與「相互交談」，但由於美國的行為，「所有這些都需要進一步明確」。 他還譴責美方對中國採取的「非常具有對抗性的方針」，並對歐洲被排除在美國的亞太戰略之外感到遺憾。

歐盟執委會主席馮德萊恩表示，歐盟的成員國被美國如此對待，讓人無法接受，美澳必須給歐盟一個好的解釋。（圖／美聯社）

報導指出，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利說，歐盟各國外長們向法國表示支持，美英澳合作聲明與美國呼籲與歐盟在印太地區加強合作背道而馳。

歐盟執委會主席馮德萊恩在接受美國《有線電視新聞網》(CNN)訪問時表示，歐盟的成員國被如此對待，讓人無法接受。歐洲理事會主席查爾斯．米歇爾也呼應馮德萊恩聲援法國的態度，要求美澳必須給歐盟一個好的解釋。等問題獲得澄清之後，再與美國繼續保持常規商務來往。

不過，據《環球網》指出，當CNN問及「中國是否會利用歐盟與盟友的矛盾來獲取漁翁之利？」馮德萊恩迴避了正面答覆，她說，「我們不會讓它發生，因為我們清楚我們的朋友和盟友是誰，我們的共同價值觀、共同利益是什麼。」「很明顯地，我們需要對話，在重要的國際議題上需要攜手合作，例如醫療衛生問題，全球暖化等等。」

報導說，歐盟外交官們表示，27個成員國普遍支持法國，但是到目前為止，他們尚未公開聲援法國一些最激進的言論。法國外交官表示，美英澳達成的AUKUS協定可能會破壞歐盟與澳大利亞的貿易談判，而下一輪歐盟與澳大利亞貿易談判原訂在10月12日舉行，現在還不知道這場歷時3年的自由貿易談判會不會受到影響。

歐盟理事會主席米歇爾兒在紐約對記者說，他很難理解美國對澳大利亞潛艇交易的舉動。拜登過去傳達的訊息是「美國回來了」（America is back），現在歐洲在質疑：「什麼叫美國回來了？是回到美國，還是其他地方？我們都不知道。」如果如果華盛頓主要關注的是中國，那麼它與澳大利亞和英國合作就非常奇怪，因為這個決定會削弱跨大西洋聯盟的關係。

報導指出，本月底美國和歐盟的高級官員將在美國賓州匹茨堡會面，召開新成立的美國歐盟貿易科技委員會（TTC）首場會議。米歇爾表示，一些歐盟國家正在想辦法推遲會議。