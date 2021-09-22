高雄校園接種BNT疫苗將於23日開打，許多民眾關心疫苗殘劑的分配方式，高雄市長陳其邁表示，殘劑將分為2個次序施打，第一順位是18歲以上教職員工、志工、課後社團及學習扶助老師接種第一劑者，第二順位則是協助校園集中接種的滿18歲以上工作人員接種第一劑者。

根據統計，高雄市學童登記施打BNT的比例達94％，約13萬6000多名學生有接種意願，高市府共安排56個醫療院所的醫護到179間校園接種疫苗，但仍有約8000位學生沒有登記施打意願，陳其邁也呼籲沒有接種意願的家長，可以在施打期間再做考慮，接種疫苗不僅保護自己也保護家人、朋友。

高雄市長陳其邁公布，校園BNT疫苗殘劑將分為2個次序施打，第一順位是18歲以上教職員工、志工、課後社團及學習扶助老師接種第一劑者，第二順位則是協助校園集中接種的滿18歲以上工作人員接種第一劑者。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

針對校園BNT疫苗殘劑使用次序，陳其邁說明，校園內滿18歲以上教職員工、志工、課後社團及學習扶助老師接種第一劑者，為殘劑接種第一優先順位，而協助校園集中接種的滿18歲以上工作人員接種第一劑者則為第二順位，相關符合資格者可依順序向學校登記。