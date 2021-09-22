審計處長吳錦祥表示，最主要是因為撙節支出才會有許多預算剩餘。（陳世宗攝）

針對審計處提出台中市政府109年度決算審核報告，市議員林德宇22日在議會中指出，市府許多機關的預算剩餘的比例偏高，顯示當初編預算的時候根本就編得太浮濫，另外很多應編在年度計畫預算的經費都動用第二預備金支出，核准動支後實現率又偏低，甚有多項計畫被全數保留，他批評，種種情形都顯示盧市府的財政紀律實在欠佳。

林德宇表示，根據審計報告，109年度市府機關歲出預算的剩餘比例有不少都偏高，其中財政局19.02％、法制局14.23％是最高的，他詢問，為什麼這兩個機關會那麼高，預算編了用不完，還是不會用嗎？他也詢問，哪些機關保留最多預算，為什麼要保留？

審計處長吳錦祥表示，最主要是因為撙節支出才會有許多預算剩餘。另外，保留數最多的是交通局，共保留34億元預算。

林德宇再詢問，109年度市府的5億元第二預備金，實現的狀況如何？為什麼會有20項計畫被全數保留？

審計處長吳錦祥說，109年度第二預備金總共5億元，核准動支數4億8225萬元，實現數2億7992萬元，實現比例58.04％，較上一年度下降了3.37個百分點。吳錦祥表示，計畫被保留就是沒有參酌實際的需要及執行能力。

林德宇指出，市府在議會審預算時，一直說預算不夠用，結果編預算給市府用了，最後實現數又那麼低，代表市府根本沒有在認真執行，導致最後用不完；撙節支出就代表根本不需要編列那麼多預算，當初編的時候膨脹預算，才會花不完，而保留預算就是不花白不花，預算都編下去了，沒花到太可惜。

林德宇批評，這些事實顯示市府的財政紀律不夠健全，且市府有許多應列入年度計畫編列的預算最後都直接動用第二預備金支出，導致更多浮編濫編的情形，他強調，今年他還是會要求減編第二預備金，他也要求審計處，針對應用年度預算而未用，每年都透過二備金來處理的預算及機關，一定要有一個應對的機制。