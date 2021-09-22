有些人做事能力強，在別人眼中，他們可能被視為聰明人，但是一碰到戀愛，他們就迷失自己，甚至智商秒變零，《搜狐網》近日分享4個擁有戀愛腦的星座，他們時常把愛情放第一，導致他們經常為了愛人而變得不理智。

1.雙魚座

雙魚座個性浪漫，在談戀愛時，經常感性大於理性，這也使他們把愛情視為第一，可說是為愛而生的星座，雙魚座可以為了和喜歡的人在一起，拋棄自己的一切，就算變得一無所有，他們仍堅持要與對方在一起，因此也容易在感情中迷失自我，最後變得自己不知道自己到底想要什麼。

2.巨蟹座

巨蟹座在戀愛前期，還算較為理性，由於他們缺乏信任感，因此會用多種方法進行試探，不過一旦對方通過考驗後，給予巨蟹座安全感，他們就會為對方赴湯蹈火，愛得死心塌地，就算感情中出現再多的問題，他們都會堅持到底，因為對他們來說，能遇到一個自己很愛的人並不容易，必須好好把握。

3.天蠍座

愛情對於天蠍座來說，就像是會上癮的毒藥，天蠍座做人處事上很理性，不過一碰到愛情，他們就會變得很感性，曖昧時他們曾嘗試掙扎，讓自己不要太在意對方，恢復理性，可是效果並不佳，他們很快就會淪陷，在愛情中自動放棄理智。

4.天秤座

天秤座一旦談戀愛，就會處於零智商的狀態，他們滿腦子都是對方的身影，心甘情願為對方付出，就算被人騙感情，或是戀愛過程中非常辛苦，他們仍無法放棄這段戀情，雖然天秤座懂得如何控制自己的情緒，但也經常因為對方的一舉一動，而變得愛胡思亂想，甚至是敏感多疑。