白宮今天將召開全球防疫峰會，預計將有百餘國、組織與會。美國總統拜登預計將宣布再捐贈5億劑疫苗給低收入國家，這讓美國捐贈的疫苗總數達到11億劑。

趁著聯合國大會召開之際，白宮召開全球防疫視訊峰會，預計有超過100個國家、國際組織、非政府組織、藥廠等代表與會。拜登呼籲全球領袖共同合作，期望全球70%的民眾明年能完成疫苗接種，終結COVID-19（2019冠狀病毒疾病），並重建更良好的衛生安全，為下一次大流行做好預防與準備。

美國資深官員表示，美國承諾將捐贈6億劑疫苗，是全球疫苗捐贈最多的單一國家。目前美國已經向包括秘魯、斯里蘭卡、衣索比亞等100個國家運送約1.6億劑疫苗，超過各國總和。

官員透露，拜登將在防疫峰會上宣布，美國將再購買5億劑輝瑞（Pfizer）／BNT疫苗捐贈給全球低收入國家。這5億劑疫苗將由美國勞工在美國製造，並於明年1月開始發貨，這意味從明年1月到9月，美國將向全球運送8億劑疫苗，這讓美國捐贈的疫苗總數達到11億劑。