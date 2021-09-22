美國空軍的高級官員透露，諾斯洛普格魯曼(Northrop-Grumman)設計製造的B-21「突擊者」(Raider)轟炸機有5架原型機正在同步製作，在不久之後將會與大家見面。

防衛新聞(Defense News)報導，美國空軍部長法蘭克·肯德爾( Frank Kendall)在一起網路會議上說：「我們戰略空軍過去以來，一直倚仗幾十年前就開發的轟炸機，但是這種情況將會在未來發生改變.....在加州棕櫚谷的空軍第42號工廠(Plant 42 in Palmdale)，正有5架B-21原型機在生產線上。」

這是美國空軍首次透露B-21的原型機數量，這比原先外界預測來的多，以往通常是2架原型機來測試與修改。同步建造5架原型，一來是B-21必須趕進度，美國空軍期望它能在2030年實際服役；第二，它可能應用了像是電腦模擬製程與3D列印技術這樣的新工藝，使得同樣的零件能夠快速複製。

B-21 概念圖的完整版。(圖/美國空軍)

肯德爾又說：「所有研發案都有風險，所以你永遠不會聽到我對計畫做出過於樂觀的預測，但是在B-21研發案中，我看到的進度都是正向的。」

美國空軍計劃購買至少 100 架 B-21，它將會同時取代B-1「槍騎兵」(Lancer)與B-2「精神」(Spirit)，擔任戰略轟炸部隊的主力，它們將於 2020 年代中期開始部署。

大家愈發期待B-21的亮相，美國空軍只給了我們軍事迷一些微不足道的線索，讓我們對 B-21 的外觀有了一個大概的了解。最新的想像圖在7月發布，揭示了奇特的駕駛艙擋風玻璃配置，看起來正前方有一個無框架的曲面玻璃，兩側各有一面高度較低的側向窗。

雖然說5架原型機同時建造，但是裝配進度仍然有先後，我們期待第1架原型機的完成，但是目前尚不清楚第1架 B-21何時離開床台。

美國空軍快速能力辦公室主任蘭德爾·瓦爾登 (Randall Walden) 在今年1月表示，進度最快的B-21尚未開始總裝，但「真的開始看起來像一架轟炸機」。