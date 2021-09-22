Roberto Cavalli PHALAENOPSIS 數位印染床組，雙人平單組4萬5800元。（日比家族提供）

TRUSSARDI LA VIE DI MILANO 數位印染床組，雙人平單組3萬5800元。（日比家族提供）

搭配百貨週年慶，凡於櫃上購買GREENGATE Marie系列花漾茶壺，贈奶油盅。（GREENGATE提供）

GREENGATE為耶誕節打造的花果派對Charline系列。（GREENGATE提供）

疫情之下，日常生活需要一點療癒，故2021秋冬寢具不少品牌多以療癒、繽紛的自然花卉圖樣、印花為主，例如代理許多歐美寢具的日比家族旗下品牌本季以數位印染取代滾筒印染，印出多彩的顏色，同時此種方式也可降低污染，達到永續發展的目標;而北歐品牌GREENGATE則秋冬系列延續品牌的浪漫印花圖樣，並以低彩度的色彩設計，為居家環境帶來溫馨平靜的氣息。

在今年秋季寢飾中，日比家族發現歐美品牌多運用數位印染科技，增加新品顏色豐富度，也降低環境污染，以TRUSSARDI LA VIE DI MILANO 數位印染床組為例，品牌利用此技術將米蘭街頭置入寢具中，為臥室帶來異國情調，也利用透明感色調呈現城市活力;另外此次秋冬新品中也不乏運用自然色彩，營造療癒感的品項，如Roberto Cavalli的PHALAENOPSIS 數位印染床組，以溫暖的橙紅色調為主，並運用高科技數位印染呈現蝴蝶蘭，不連續的大圖騰設計，讓整個床面猶如一幅完整畫作。

而GREENGATE今年秋冬則以秋冬系列以自然花卉元素結合秋冬色系推出五款系列，並針對年末重點節日耶誕節，推出耶誕風系列商品，本季除經典餐瓷、寢具布品、家飾品更推出全新日常用品款式如時鐘、雨傘、摺疊購物袋、木製收納盒等讓居家風格擁有更多樣選擇，打造豐富獨到的生活品味，另外GREENGATE搭配百貨週年慶，推出凡於各專櫃週年慶期間，購買花漾茶壺即贈奶油盅、購買花漾大盤即贈秋冬系列限量花卉摺疊傘，更限定推出會員提貨禮券單次購買 3 本，即贈秋冬 MARIE 限量圓形陶瓷鍋墊等優惠。