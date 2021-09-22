23日起連續4天的「新北健康三寶甘藷」市集展售，分別在雙北市舉辦，圖為去年在「台北希望廣場」舉辦情形。（新北市農業局提供）

「新北健康三寶甘藷」市集展售，金山區農會提供甘藷加工商品促銷優惠。（新北市農業局提供）

為方便市區民眾購買金山的特產地瓜，金山區農會與農友本月23、24日在捷運府中站「板農活力超市廣場」舉辦「新北健康三寶甘藷」市集展售，現場除有當天現採新鮮甘藷，還有農會生產的優質甘藷加工商品，25、26日則轉移陣地到捷運善導寺站「台北希望廣場」舉辦，讓台北市的民眾也有口福享用。

北海岸三芝、金山、萬里一帶擁有優質水源及肥沃土壤，得天獨厚的環境讓新北健康三寶之一的甘藷口感特別細緻綿密，每年新北甘藷產季都吸引大批民眾慕名到北海岸現採優質甘藷。

為了讓沒時間到北海岸的民眾也能品嘗優質甘薯，金山區農會近年來都會在雙北舉辦展售會，除了有當天現採的新鮮甘薯，還有農會品質保證的甘薯麵線、甘薯脆片、甘薯蛋捲等加工商品，同時提供促銷價及多種產品優惠套組等好康，23日起在「板農活力超市廣場」及「台北希望廣場」舉辦，往年錯過的民眾，今年要把握機會。

金山區農會總幹事吳茂坤表示，金山種植的台農66號紅心甘藷甜度高、肉質緊實，富含胡蘿蔔素，有特殊香氣，適於蒸煮、煎炸或入菜；台農57號黃心甘藷口感鬆軟、香氣濃郁，適合製成烤甘藷、冰心甘藷；此外，金山少量的台農73號紫芋甘藷，含有大量花青素等抗氧化物質，適合作為食品餡料、飲品等加工品天然調色劑。

新北市農業局長李玟表示，疫情期間農產品銷售不易，農業局持續辦理「美味農業得來速」，輔導各農會超市開設線上團購及訂購宅配，並架設網站協助新北市農特產品銷售，穩定農民收入，也讓市民防疫期間能有更多選擇，在家也能吃當地、吃當季。