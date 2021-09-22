中秋「劫後餘生」，國際股市在台灣中秋連假期間一點都不平淡，港股恒生指數大跌1000點，美股道瓊工業指數大跌500點，全因為中國大陸的恒大地產，面臨財務困難所引發的破產危機，讓股市投資人開始拋售股票。

而台股在連假後的第一個開盤日，盤中就大跌逾400點，一天釋放兩天的集中賣壓，加權指數跌破17162點的關鍵半年線位置，投資人都陷入恐慌的情緒當中。但是，筆者認為，指數在跌破半年線之下，其實是一個黃金的進場機會。

因為去年3月新冠疫情爆發後，台股指數跌破半年線的時刻，總共就2次，接著今年分別是5/12與8/16，也就是5月本土疫情爆發的恐慌下殺，與8月的內憂外患夾擊—Fed鷹派聲浪高張與台股當沖降稅爭論，但這兩次的跌破，都是黃金進場點的區間。

5月跌破半年線那次，指數從波段低點15159點回升至歷史最高點18034點，大漲2875點或18.9%之多，8月的內憂外患夾擊，指數也從波段低點16248點上漲到17633點，上漲1385點或8.5%之多。

由此可知，只要台股大多頭格局不變，Fed持續印鈔救經濟，美元指數維持低檔，外資繼續力挺台股，然後恒大財務危機能夠控制成單一事件，不要擴大變成連鎖效應，台股在接下來的這幾天，就會是絕佳的進場區間，好股票拉回就可以分批買進，然後等待下一個回升波出現，這是非常有可能的。

而且，按筆者的經驗與瞭解，中國大陸有非常多種方法，去管控經濟的任何風險，當初中美貿易戰一開打，市場擔心人民幣兌美元匯率跌破7，結果大陸出手管制匯市，讓匯率穩定下來，解除人民幣出走潮的恐慌。而這次不可能放任恒大地產破產不干預，有可能介入公司債務協商，讓債權人以股換債的方式，讓恒大不倒閉，至少不會擴及成全球的系統性風險。

總之，就目前的發展，影響台股相當有限，所以建議讀者反而要在台股半年線之下，進場有成長性的好股票，好好掌握新一波的黃金買點！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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