看見澎湖攝影大賽 總獎金超過11萬 19:562021/09/22 中時 林欣儀_時尚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 tittot琉園滿載而歸-俯視，為本屆攝影比賽講座。（tittot琉園提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣琉璃品牌tittot琉園所舉辦的「2021 tittot剔透台灣 看見澎湖」攝影大賽，徵件截止日為9月30日，凡於2020年11月至今的照片都可參加。今年攝影大賽為澎湖縣政府旅遊處與台灣琉璃品牌tittot琉園合作，總獎金超過11萬，琉璃作品獎座價值也超過4萬，欲參加的民眾可至專屬活動網頁報名。 總獎金台幣575萬 中國信託邀請賽創TLPGA最高紀錄 遠傳24日辦iPhone 13實體開賣會 推驚喜大禮包二選一 #攝影大賽 #台灣 #tittot #看見 #總獎金超過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中崎有機農場搬遷 高市府端出新農場規劃方案與7大補助措施 13:252021/09/22 生活 來彰化追海風 抽手機拚獎金 04:102021/09/22 地方新聞 權王理財起跑線 9／25開講 04:102021/09/22 財經要聞 聯大總辯論進行中 外交部：國際支持動能穩健提升 12:492021/09/22 政治 數位五倍券開搶！8大行動支付優惠一次看 這家無痛拿800最划算 08:462021/09/22 財經 U23熱身賽 中華隊遭墨完封 04:102021/09/22 運動天地 國際大賽金獎得主小提琴家林品任 再度挑戰柴可夫斯基協奏曲 17:172021/09/22 生活 恒大盟友止損 中策集團擬折價出清恒大汽車股票 12:202021/09/22 財經 恒大危機爆股災 台股盤中暴跌400點 殺破這價位就危險 11:022021/09/22 財經 外資大逃殺354億 瘋狂倒貨這檔面板股、晶圓雙雄、金融股 17:592021/09/22 財經 搭電動車成長商機 元大特選電動車N將上市 15:022021/09/22 財經 生活熱門新聞 8歲童吃零食好奇把「它」丟水中 20分鐘眼球溶解終生失明 - 生活 手機門號用10年以上賺到？他揭驚人真相：很多人不知道 - 生活 數位五倍券今開放登記 8場所不能用！15大QA看這裡 - 生活 用生命教書！老師視訊上課從不露臉 鏡頭一開全班淚目 - 生活 全聯放大五倍券 「存、贈、抽、送、花」最高回饋15倍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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