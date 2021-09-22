台灣琉璃品牌tittot琉園所舉辦的「2021 tittot剔透台灣 看見澎湖」攝影大賽，徵件截止日為9月30日，凡於2020年11月至今的照片都可參加。今年攝影大賽為澎湖縣政府旅遊處與台灣琉璃品牌tittot琉園合作，總獎金超過11萬，琉璃作品獎座價值也超過4萬，欲參加的民眾可至專屬活動網頁報名。