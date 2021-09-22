大陸日前宣布禁止台灣釋迦、蓮霧輸入。台北市長柯文哲22日於議會遭議員連番詢問是否譴責中國，柯文哲表示，正確地講不是譴責中國，而是批評中國對台政策非常僵化，不知道應變，而且也根本沒有用。

柯文哲22日接受議員洪健益質詢，對於雙城論壇還辦不辦，柯說，本來今年六月中講好要辦，後來疫情發生，要辦也不是不辦也不是，他沒辦法預料一個月後狀態，這種活動不可能打電話說明天要辦，他認為在疫苗覆蓋率不高的狀態，疫情隨時會反撲，他都不曉得怎麼辦，就放著。

被問及與中國交情好不好？柯表示，沒有說好不好，有聯絡管道，就上海台辦而已，都故意不要找上面的。洪健益說，要不要問問國台辦對果農做這樣的事？柯認為，這也不是什麼奇怪的事，本來就互相過招，預料中的事。洪問說，跟他們講不要傷害果農，柯文哲表示，「他一定會的，你放心好了」。

議員江志銘表示，中國以農逼政、打壓農民，欺壓民進黨政府，第一時間沒有向中國表達抗議，還幸災樂禍說台灣政府幫忙農民是義和團，千錯萬錯都是台灣的錯，中國絕對沒有錯，總統蔡英文第一時間強烈譴責中國，2024要選總統的柯市長，不要整天抱怨人家抹紅，願不願意為台灣的利益發聲，對中國嚴厲譴責？

柯文哲表示，對付中國還是務實，他禁我們三個水果，我們禁他們600個水果，釋迦這個還小事，我們現在最可怕的是對它出口占43％，去年出超1400億，跟中國對抗還是要準備好，風險管理還是要注意，後面還有。

江志銘再次追問，針對打壓農民，禁止台灣蓮霧、釋迦進口，不是打壓台灣政府及農民嗎？願不願意發聲譴責中國？

柯文哲回應，「正確地講，這不是譴責中國，而是說，我在批評的是，中國對台政策非常僵化，不知道應變，而且也根本沒有用」，其實大陸對台灣的搜集，遠超過我們想像，他應該曉得，表示指揮系統僵化。

江志銘批評，柯文哲還是不願意譴責中國，柯重申，「不是說不願意譴責，我是批評他們政策非常僵化，而且不知道應變，根本是無效動作，對兩邊關係改善一點好處都沒有。」