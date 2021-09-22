台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，前立委顏寬恒也以志工身分投入罷免活動。顏寬恒指出，這是一個很特別的體驗，他還透露，有許多對陳柏惟表現不滿的老人家也跟著志工團隊上街，還有一位阿公直言，陳柏惟是「講甲規畚箕，做無一湯匙」，他也感嘆，大家給了陳柏惟一個服務的機會，為何他不能好好珍惜？還要靠執政黨力挺面對罷免？

顏寬恒今(22日)在臉書上表示，罷免團隊內的義工阿公深深的嘆了一口氣，「陳柏惟啊，金價系『講甲規畚箕，做無一湯匙』」，接著背起包包繼續掃街，而他也感嘆，自己很久沒有選舉，也已經很久沒有掃街了，以前都是為了自己的選舉，現在卻是當別人的志工，聽別人的指揮，真是一個很特別的體驗。

顏寬恒認為，民主政治中，任何政治人物終究都是應該只為了人民服務，而如果這個政治人物曝光、開記者會的目的只是為了黨派，只是為了自己，人民就該對他們反映，希望他們迷途知返不是嗎？

顏寬恒指出，義工團隊中有許多頭髮花白的長輩，也跟著一起上街，太陽很大，天氣很熱，曬得人頭昏腦脹的，他們明明可以在家享清福，為什麼要跟著上街日曬雨淋呢？

顏寬恒透露，有位阿公跟他說，海線的人夠義氣、包容，本來給一個外地的年輕人機會，希望他能夠讓海線有面子、有光榮，結果沒想到他選上之後，真的以為都是靠自己選上，整天上節目，周周鬧笑話，且在疫情之中，很多幾十年的在地老店都倒了，老人家疫苗也打不到2劑，很多鄰里老友的子女都在申請紓困，沒看到陳柏惟幫忙講半句話或幫鄉親開記者會，只看到他一直出錯，講不了幾句話就被笑，連整個選區都一起被笑進去，好好的一個海線、屯區故鄉，被陳柏惟取名改叫什麼中二選區，連孫子聽到都跟著哈哈大笑，「說什麼中二中二實在讓海線、屯區的鄉親很見笑」。

顏寬恒看著這位阿公的背影，也跟著嘆了一口氣，「柏惟兄，給你一個好好服務選民的機會，為什麼不珍惜呢？在野黨的立委不監督執政黨，卻反而要靠執政黨力挺反罷免，這是什麼樣的民主政治呢？」