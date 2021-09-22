大台中房市交易動態資訊平台發布2021年第二季實價登錄資料顯示，台中市整體建物買賣交易仍以住宅大樓及透天厝產品為主，其成交數量比例分別為52.1％與24％，交易以總價500至1000萬元為主，占40.8％，疫情漸平穩，房市再度加溫。

新冠肺炎疫情嚴峻時，很多建商採取暫緩推案方式，但隨著防疫見效果，928檔期大爆發，其中，受矚目的14期為全台最大重畫區，估計有逾200塊完整的建地可以開發，當地規畫高綠覆率及北屯區成熟商圈加持，不只在地建商購地，連北部建商都來卡位。

大台中房市交易動態資訊平台針對第二季交易量體、價格分析指出，8月建物買賣登記棟數為2930棟，相較於上月增加10.3％，買賣移轉的前三大熱區為西屯區、北屯區及大里區，但受疫情干擾的交易量，能否於下半年再增加，並再次突破壓力仍有待觀察

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室經理陳孟筠指出，觀察今年上半年交易量，受惠捷運綠線及區內新興重劃區，北屯區居首位，一舉突破5000戶大關達5246戶，表現高於去年同期，年增56.7％，交易量創下歷年同期最佳紀錄，西屯區以2976戶拿下第二，南屯區以2092戶位居第三，第四、五名分別為北區、太平區。

從地理位置分析，由台74線構成的環形帶狀路線，串聯三大屯區及太平，交通脈絡動向鮮明，現階段台中大眾運輸捷運網絡正在陸續規畫中，尚未完全到位，主要通勤仍須以自駕為主，所以具交通優勢的地區，成為購屋民眾心中重要選項。