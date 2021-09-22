福爾摩沙台新夢想家球團今日宣布，麥克丹尼爾斯（K.J. McDaniels）因家庭因素，在與球團商討之下，雙方決定終止新球季合約。對於更換洋將的狀況，台新夢想家球團表示，目前已經鎖定多位出色的洋將人選，請球迷敬請期待。

麥克丹尼爾斯於日前提出明年球季間需返美陪產之需求，雖台新夢想家球團隨即提供完善待產計畫，但因其妻子為美國海軍隊員，無法離開駐紮地，因此無法來台生產。台新夢想家球團在與麥克丹尼爾斯經多次商討之下，雙方共同決定將終止合約。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，雖球員狀況並非在計劃之中，但球團百分百尊重球員選擇。「當初花了很大的心思尋覓到這位優秀的球員，雖然很可惜無法在這季讓台灣球迷看到他精湛的球技，但未來若有機會，一定會再度迎接他回到夢想家，讓大家觀賞他精彩的表現！接下來我們也將會持續尋找讓大家驚豔的優秀洋將，請大家拭目以待！」