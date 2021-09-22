市議員林德宇抨擊說，市府一直說預算不夠用，結果編預算竟又實現數低。（陳世宗攝）

台中市審計處22日提出台中市政府109年度總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。審計處長吳錦祥指出，台中市近10年來歲入歲出決算首見賸餘，並提出122項重要審核意見，包括第二預備金實現率僅58.04％，函請檢討改進等。市府強調，開源節流已見成效，未來加強健全財政。

吳錦祥說，台中市府2020年核准動支第二預備金4億8225萬餘元，僅執行實現2億7992萬餘元，實現率為58.04％，比前一年度實現率61.41％，減少3.37％；部份機關未妥善評估所需經費及動支時機，保留繼續執行比率偏高，甚至有20項計畫在核准動支後又全數保留，均要求市府檢討改進。

市議員林德宇指出，市府一直說預算不夠用，結果編預算竟又實現數低，包括建設局辦理「大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程」動支及保留金額 3500餘萬元，「台中美樂地計畫共融公園改善」動支及保留金額2500餘萬元等，多達20項計畫，浮編濫編膨脹預算才花不完。

審計處並檢討教育局辦理台中市東勢實驗教育複合式園區計畫，截至去年底止，合計編列預算1億4290萬餘元，實現數1億1153萬餘元，完成第一期活動中心整修工程及第二期後即停止執行，造成投入鉅額經費，卻又公告廢止委託，衍生受委託機購不服提起訴願，函請市府檢討改善。

市府強調，針對位居921地震帶前東勢高工，後續已規畫移由客家事務委員會辦理客家產業創活園區，依建築物現況、空間規畫發展客家文化，爾後辦理類似案件，將依規定舉行公聽會等審慎評估避免重蹈浪費公帑覆轍。