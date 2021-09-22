面對台灣新冠疫苗採購不足的問題，衛福部長陳時中今在立院質詢時坦承，去年決定疫苗採購量是先買2500萬至3000萬劑，也就是先打第一、第二劑，原因是認為到了第三、第四劑就會從「賣方市場」變成「買方市場」，結果證明不是這樣，「現在我承認錯誤，因為現在還是賣方市場。」

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等行政官員，今赴立院進行新冠疫苗接種、整備、受害救濟專案報告並備詢。

國民黨立委吳斯懷質詢時，就鎖定疫苗覆蓋率詢問，目前疫情指揮中心預計台灣何時能達到第二劑的覆蓋率達到70％？陳時中僅回稱，以施打率而言，目前可以想像最大限度是達到77％，也就是有意願施打疫苗的是77％。至於何時能完成？陳時中並未回應。

吳斯懷進一步追問，目前美國食品藥物管理局全面批准輝瑞／BNT疫苗，台灣何時能開放BNT疫苗進口來台？陳時中說，BNT要進來總是要有總公司，「我們當然歡迎」。

吳斯懷說，美國政府批准後，等於完全授權輝瑞／BNT疫苗能直接向消費者市場進行買賣，就像一般藥品、感冒藥一樣，不必透過政府，而是由醫療機構、藥局廠商直接向輝瑞進貨，是這個意思嗎？

陳時中說，這要看輝瑞要不要賣他們，而輝瑞在台灣，目前沒有放給一般的廠商進口，因為輝瑞有分公司在台灣。

吳斯懷追問，如果輝瑞願意賣給台灣藥商，台灣藥商也希望買，讓一般西藥房都買得到，指揮中心會不會同意？陳時中說，基本上商業行為就歸商業行為，一切照《藥事法》與《醫療法》進行。

值得注意的是，針對台灣面臨的疫苗荒，民進黨立委羅致政質詢詢問，指揮中心去年對於疫苗的接種目標是設定達到6成接種率，所以以購買3千萬劑為目標，「為什麼那時候會這樣認為？」

陳時中表示，當時設定的採購目標是2千5百萬至3千萬劑，當時是這樣估計，但現在看起來是估算錯誤。他說，當時認為購買第一、第二劑時一定是賣方市場，到了第三劑、第四劑就趨向買方市場，所以那時候就想說前兩劑先買起來，到了第三、四劑就會變成買方比較強，「現在證明沒有，到第三劑、第四劑依舊是賣方市場。」

羅致政表示，他不會用當時的環境來批判現在的情況，但陳時中仍表示，「現在我承認錯誤，因為現在還是賣方市場。」