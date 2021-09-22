高端重訊22日公告，本公司經2個多月來與歐盟藥政單位EMA進行科學諮詢後，已取得歐盟EMA正面回應，董事會於本日決議，將依歐盟EMA科學諮詢建議之原則執行第三期人體試驗，以免疫橋接方式與歐盟已上市之新冠肺炎疫苗進行比較，以期盡速取得歐盟藥證。

高端解釋，董事會這項決議，是依歐盟EMA的科學諮詢結論所做的建議，高端將盡快向EMA提出新冠肺炎疫苗第三期臨床試驗申請。

此外，高端目前已於巴拉圭執行臨床試驗，是另一個獨立的免疫橋椄第三期臨床試驗，希望取得當地臨床資料，以進入中南美洲市場。