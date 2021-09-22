大陸海關總署宣布暫停台灣釋迦和蓮霧輸入大陸後，民進黨當局指責大陸方面「政治打壓」，損害台灣農民利益。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天傍晚發布「答記者問」，強調大陸海關總署事先已多次通過相關聯繫管道向台方通報，但情況一直未獲改善，並斥責民進黨當局藉機惡意抹黑大陸、煽動兩岸對立。

朱鳳蓮表示，今年以來，大陸海關多次從台灣地區輸入的釋迦和蓮霧中截獲檢疫性有害生物－大洋臀紋粉蚧，均依法採取了退回或銷毀措施，並及時向台灣方面進行了通報。該有害生物危及多種水果和糧食作物一旦傳入，將對大陸農林業生產和生態安全造成嚴重威脅。

朱鳳蓮表示，為從源頭上防範植物疫情風險，依據大陸有關法律法規和標準，海關總署決定自2021年9月20日起暫停台灣地區釋迦和蓮霧輸入大陸。

朱鳳蓮表示，2020年以來，大陸方面多次向台灣有關方面通報輸入水果不合格情況，並提醒其加強源頭管控，但此類情況一直未得到改善。暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，是為了保護大陸農業生產和生態安全、保護民眾的切身利益，是科學合理、完全正當的。

朱鳳蓮強調，大陸海關總署已通過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》聯繫管道向台方進行了相應通報。

朱鳳蓮斥責，民進黨當局把事關農業生產和生態安全、民眾切身利益的必要暫停措施政治化，藉機惡意抹黑大陸、煽動兩岸對立，完全是別有用心的，說明他們根本不想解決問題，絲毫沒有為台灣農民著想的意願，只會進一步損害台灣民眾的切身利益。