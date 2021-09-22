新竹街口攻城獅球團於8月中向PLG聯盟拋出「薪資透明化」議題，希望能遏止球團惡意挖腳，讓各球團公平競爭。

攻城獅強調薪資透明化有三大要點，提供球員於合約議約時擁有更多談判籌碼，讓球員建立更明確個人目標與薪資水平標準。球員表現皆會受到球迷與球員間的檢視，盼激起球員良性競爭與精益求精的態度。在合約年份透明化後，有效防堵外部球團惡意挖角合約內球員，各球團公平競爭。

攻城獅今日正式公布全體球員薪資與合約年份。高景炎總經理於休賽季積極建立球團營運預算結構，並參考多國職業球團案例，以最成熟職業籃球聯盟NBA的平均數據為例註1，球員薪資約佔球團總收入的51%、最高球員薪資約佔總薪資的25%；而攻城獅的球員薪資約佔總收入的40%、最高球員薪資約佔總薪資的16%。以攻城獅首年的營收狀況為基準，球團目標未來能將「球員薪資占總收入之比例」控制在40%以內，高景炎總經理認為這會是攻城獅球團能永續經營且創造最大收入的最佳比例。

除了營運預算結構外，攻城獅球團也將建立球隊內部薪資結構，此制度也是參考NBA聯盟針對球員資歷設定的最低薪資標準。未來將分為菜鳥合約(1-3年資歷)、中產階級合約(4-7年資歷)、老將等級合約(8-10年資歷)、頂薪等級合約(明星球員)，球團評估球員薪資除場上球技表現為重點外，也會將球迷購票帶動力、周邊商品銷量、社群影響力、球風觀賞性等納入評估標準。在薪資結構與合約年份透明化後，球團期望建立薪資水平標準，球員們能為自己設定明確目標，並激起所有球員們更敬業的職業態度，不論是場上或場下的表現都將受到放大鏡般的檢視。除了能更激勵球員外，對於球團間也代表著各自公平競爭。

攻城獅潛力球星高國豪於新人賽季中多項數據在本土排行皆名列前茅拿下PLG首季新人王，且整年度獨佔攻城獅商品銷售排行榜冠軍。球團於今年與他提前換約簽下5年總值3500萬頂薪合約，國豪並不以此自滿，談到首季的表現，高國豪認為：「我給自己打60分，有太多細節還需要再進步，特別是投籃命中率、關鍵球的處理，這幾項是我休賽季訓練的重點。謝謝球團對我的重視，未來一定會盡我所能證明自己！」

攻城獅新科隊長李家瑞也獲得球團賞識，提前換約簽下4+1年的延長合約(球隊選擇權)，球團也期盼家瑞能扛起攻守端的重責大任。從放棄籃球生涯到首季逐漸站穩職業舞台，家瑞除了對球團滿懷感激外，也感性地說：「我的籃球生涯一直以來都很不穩定，甚至已經完全放棄籃球。對我而言，能夠在攻城獅長期發展是我籃球生涯中最幸福的事，而且我打球從小到大都沒拿過冠軍，我最希望能為攻城獅拿下一座屬於新竹的總冠軍。」