上海一位家長買零食獎勵8歲小孩，讓他在客廳配卡通，沒想到卻發生悲劇，男童不久後便傳來一陣慘叫，手摀著眼睛在地上痛得翻滾。緊急送醫急救後，醫師宣布搶救無效，男童的右眼已遭腐蝕溶解，確定終生失明。而整起事件的罪魁禍首，就是零食內的「乾燥劑」。

男童因為好奇，把乾燥劑放入有水的飲料瓶內，沒想到放進去的瞬間就發生爆炸，右眼感到燒傷般的疼痛。(翻攝搜狐新聞)

綜合陸媒報導，一位上海兒科醫師分享2016年的驚悚病例，一位8歲男童剛結束期中考，媽媽為了獎勵他考得不錯，特地買了許多他愛吃的零食。回家後男童便在客廳沙發上吃著零食配著卡通，媽媽則在廚房做飯。

但15分鐘後，客廳卻傳來男童淒厲的慘叫，媽媽一衝到客廳，只見男童用手摀著眼睛，猙獰地在地上翻滾。倒在他身旁的還有一個被炸到變形的飲料瓶，地板上還濕了一片。

原來，男童因為好奇，把零食中的乾燥劑拿出來把玩，先是用鼻子聞一下，接著又把乾燥劑放入有水的飲料瓶內，沒想到放進去的瞬間就發生爆炸，男童右眼劇烈疼痛。儘管送醫車程僅20分鐘左右，但醫師檢查後指出，由於男童右眼遭鹼性液體嚴重腐蝕，整個眼球都被溶解，確定終生失明，接受任何醫療手段都是徒勞。

常見的食品乾燥劑有5種，其中生石灰乾燥劑最具危險性，主要成分為氧化鈣，乾燥效果很好，不過有很大的腐蝕性。（乾燥劑示意圖／Shuttestock）

報導指出，常見的食品乾燥劑有5種，其中生石灰乾燥劑最具危險性，主要成分為氧化鈣，乾燥效果很好，因此常被運用於零食、餅乾上。不過生石灰乾燥劑本身有很大的腐蝕性，若放進有水的塑膠容器中，會生成氫氧化鈣，一種鹼性腐蝕液體，隨著瓶內高壓產生爆炸，當炸飛的液體不慎濺到人體，就會造成不同程度的傷害。