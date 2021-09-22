雲林縣的校園BNT疫苗明（23日）到10月8日在國中、高中職開打，首日有正心中學高中部、林內國中、崙背國中施打，縣長張麗善今（22日）巡視正心中學場地整備狀況。

雲林縣醫師公會表示，請家長提醒小孩施打的前一天多休息，早餐一定要吃以避免暈針；家長最擔心的是發生心肌炎，特別提醒家長注意學生打完後3天至28天如果有胸痛、喘、心跳異常、容易疲累、昏厥，就要趕快送到醫院，心肌炎的發生率是百萬分之30至40。

縣長張麗善提醒學校妥善調整教學方式及減少激烈教學活動，家長及師長們共同觀察學生身體狀況。

雲林縣從23日起各校安排周一到周五依序開打，由校方、衛生局、醫師公會討論決定，排定周五施打的學校最多，本周五就有20個學校同步開打。

張麗善說，雲林縣府購買BNT疫苗腳步不鬆懈，經費已備妥，有一企業願捐助，目前卡在無法取得原廠證明，她希望中央應該讓經費準備足夠的縣市一點協助，縣市政府不是跨國企業，沒有人脈交涉、無法把疫苗催回台灣。

她表示，22歲到38歲的年輕人，充滿活力、也有經濟能力，第一劑疫苗都還無法施打，原因在於疫苗量不夠，考量經濟產業復甦，讓扮演經濟基石的青壯年趕快有疫苗可打，需要中央保障鄉親的健康。