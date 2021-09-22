雲林縣北港鎮萬有紙廠因重新開發進行舊廠房拆除，計畫拆除高達78公尺的煙囪，由於之前拆除煤倉時震動造成附近住家受損，因此民眾要求拆煙囪前必需做好完善配套，經廠商舉辦說明會，決定採由上而下小區塊破碎方式拆除，22日機具已進廠，將於近日內通知附近居民後動工。

萬有紙廠曾是台灣3大紙廠之一，廠區占地14公頃，是雲林縣的重要企業之一，後因經營不善宣告破產，經資產管理公司將紙廠土地、廠房等資產整合為單一產權，去年開始進行開發，計畫打造成工業區吸引回流台商進駐。

資產管理公司前年委託拆除公司拆除紙廠內1座大型煤倉，沒想到煤倉傾倒造成巨大震動，導致附近民宅龜裂，引發民眾抗議，去年7月原本計畫拆除煙囪，民眾堅持要求必需做好完善配套，上個月舉辦說明會，決定採由上而下小區塊破碎方式拆除。

拆除公司表示，拆除工程分為2部分，地上30至78公尺採高空作業平台，由上而下小區塊破碎拆除；地上0至30公尺採地面重型機械，同樣由上而下小區塊破碎拆除。

由於煙囪空度達78公尺，且南側為住宅區，因此規畫由施工人員配戴背負式安全帶、攜帶乙炔，以吊車吊籠方式進入煙囪內部切割，切割後的水泥塊、鋼筋再由吊車吊掛至地面，移往2次處理場處理。