《詭扯》釋出主角個人海報，陳意涵竟然消失不見，徒留神秘的空景。（良人行影業提供）

陳柏霖在片中和陳以文鬥智鬥勇。（良人行影業提供）

「冠廷在哪裡？」電影《詭扯》正式海報在八月份公布後，朋友、粉絲看著海報卻問「你在哪」？劉冠廷笑說：「有這麼不像嗎？其實我有時候也會認不出那時候的自己，大家敬請期待。」在電影中飾演「美女」的百白馬上留言：「冠廷有演嗎？我們拍一個多月都沒看到冠廷。」兩人話中有話，吊足粉絲的胃口。

《詭扯》今再發出10位主角的個人海報，劉冠廷扮演的是黑道小弟「老楊」，因緣際會被派去陳柏霖身邊臥底辦案，性格有一點鏘但很真誠，因常常狀況外，鬧出很多鬼扯事。至於這次人物海報，劉冠廷表情神秘兮兮、賊賊的，再加上文案「他們一定不知我是假警察」，粉絲更是頻頻敲碗，期待看到他的表演。而陳意涵的海報上找不到她本人，文案則寫著：「有些事情不要看到比較好。」更令人好奇她在片中飾演的角色。

男主角陳柏霖則是首次扮演拿槍辦案的帥氣黑警，海報文案「與其說是警察，我更甲意當一個騙子」，揭示要站穩社會地位，錢是最佳籌碼的角色與故事走向。陳柏霖在電影中因黑吃黑而與幫派大哥周旋，並與村民之首陳以文鬥智，和過往暖男形象完全不同。

陳柏霖與飾演「小強」侯彥西的兄弟情是全片最感人之處，侯彥西在《詭扯》中吃足苦頭，從斷指、追車到火燒車，每個階段的造型表現出讓人驚喜的惡趣味，特別的是侯彥西在今年被選為台北電影節的開幕片《月老》、閉幕片《詭扯》都有精彩的演出，得兩邊趕場了。

而參與演出的百白、劉冠廷、侯彥西、林鶴軒是台藝大的學姐弟關係，再加上台大戲劇系的黃尚禾，還有「全聯先生」邱彥翔，幾個人聚在一起，互相丟哽，並提出許多創意點子，大夥兒在開拍前晚自主排戲7小時，除了尊重劇本的鋪排，一想到好哽便一發一發丟，對手一個一個接，完全不漏溝，整晚嗨到不睡覺，早上直接上工，入圍北影女配角的百白說，「好幾次連穿在鞋子裡的腳趾頭都忍不住抓地狂笑。」

另外「我有個大膽的想法」不僅是林鶴軒在戲裡的台詞，也是片場最常出現的句子，由於演員素質強大，許多為橋段加分的好點子都為導演許富翔接受，並巧妙置入劇情中，因尊重演員的創意，使得這部電影不僅是他的第一部電影長片，也是集體創作的展現。11月12日上映的《詭扯》在8月份奪得韓國富川國際奇幻影展評審團大獎，也在先前入圍台北電影節五項大獎，並入選為閉幕片，電影票券開賣當天也是秒殺，堪稱今年最生猛台味的動作喜劇。