國民黨主席選舉即將進行投票，一躍成為黑馬的國民黨主席候選人張亞中今天接受中廣董事長趙少康專訪，兩人唇槍舌戰，引起網友觀戰。趙少康表示，中國國民黨主席人選攸關全黨存亡，以及2022、2024能否取得勝利重返執政，甚至影響全台灣2300萬人福祉，茲事體大。新任主席的兩岸政策必須能說服所有人，他要提醒張校長，「兩岸和平備忘錄」重點應該在與對岸「談出來的結果」，必須一開始就寫得清楚明白。

趙少康22日在臉書貼文指出，今天的訪談，他跟張校長都同意，「民進黨亂搞」讓北京當局把兩岸問題的優先順序提前，導致台海的兵凶戰危。談及近期張亞中網路聲量飆高，但是另一方面，國民黨會因張亞中當選而分裂的耳語也不斷流傳，主要就是質疑他的兩岸立場偏向「急統」，引來中間選民憂心。

國民黨主席選舉倒數階段 趙少康提醒張亞中一件事：攸關全黨存亡、影響2300萬人。(圖/翻攝自 趙少康臉書)

趙少康提到，今天自己和張亞中暢談他提出的《創造兩岸和平備忘錄》，趙少康認為，人人想要和平，如何確保北京會遵守備忘錄內容才是重點，香港的「50年不變」已經改變，在前車之鑑下，如何相信北京會遵守協議內容？

趙少康進一步指出，他要提醒張校長，重點應該在與對岸「談出來的結果」，而不是「談，就是和平」。依照目前最新的備忘錄版本，「我認為北京不見得會照單全收，例如同意兩岸在國際組織中一起出現。另外，北京當局主張一國兩制，亞中兄強調『天下為公』，我提醒他，和平備忘錄白紙黑字，最好不要單用理論以敝之，必須一開始就寫得清楚明白」。

趙少康強調，中國國民黨主席人選攸關全黨存亡，以及2022、2024能否取得勝利重返執政，甚至影響台灣2300萬人福祉，茲事體大。坐上這個位置的人只能成功、不許失敗，所以新任主席的兩岸政策必須能說服所有人，或至少說明如何說服所有人，不能只用「讓我做做看，談不回來就換人做」等表述。

最後，趙少康坦言，這場黨主席選戰已經引發高度關注，做一位主持人，必須把觀眾的疑慮問出來，這無關友不友善，候選人也必須把最好的答案說出來。選前3天，這是給候選人最好說明的機會。因此，他也樂見四位優秀的黨內同志願意在此時挺身，為國民黨的未來貢獻心力，不論最後由誰出線，自己一定會做國民黨最堅貞的黨員與後盾。