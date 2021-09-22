高喊2025非核家園口號，蔡政府讓綠電遍地開花、成了全台能源顯學，但近年來各地卻傳出黑幫以回饋地方、發展環保為由，向再生能源業者索討「睦鄰費用」，一旦不從，隨即發動群眾圍廠抗爭，屏東警方為此成立專案小組，揚言嚴格打擊「綠能蟑螂」。

為提高能源自主性，擁有得天獨厚日照優勢的屏東縣，更喊出在2022年底前，力拚全縣28.5萬戶民生用電以全綠電為目標，使得不少太陽能案場正加緊趕工。

屏東縣警局長劉印宮坦言，警方確實接到疑似檢舉案件，通常打著綠電設施可能對地方造成汙染的環保大旗，要求業者付出「睦鄰費用」，一旦遭到拒絕，後續就會有民眾上門阻擋工程進行，目前專案小組持續監控及蒐證中，但還未查獲不法情事。

屏東縣政府綠能辦公室主任盧俊中則表示，過去也曾發現過先申請饋線容量，再以此招攬地主配合的「饋線蟑螂」，但經與台電溝通並更改策略後，類似情況便不再發生。

談及目前屏東併電現況，盧俊中指出，截至今年8月底，已經完成750ＭＷ，估計年底前能達到850ＭＷ，若要民生用電全綠電至少要950ＭＷ，現階段就是朝著目標持續邁進。

盧特別談到高樹鄉部分地區過去被戲稱為「大峽谷」、「千島湖」，是因當地土質不利農作長期閒置，引來不肖業者非法盜採砂石、傾倒廢棄物，使得土地表面多處坑疤。

為活化當地閒置土地，屏縣府打造閒置用地為光電專區，全區完成後總裝置容量可達37ＭＷ，每年約可發電4600萬度，相當於1萬2600戶家庭用電，更解決當地久懸未決的土地問題。