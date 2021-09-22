一名張姓男工程師抖內120萬元給D奶直播主「嵐嵐」，事後以遭到詐騙為由，與女方達成返還38萬5千元作為和解，並簽下保密條款，豈料，事後消息仍曝光媒體，直播主憤而提告向張男求償。台北地院審結，判張男違約屬實，要給付50萬元懲罰性違約金。

媒體於去年2月間報導，D級直播主嵐嵐向張姓男工程師稱2人交往，騙取張男抖內120萬元，期間卻只見面吃飯5次，連牽手都不行，張男氣不過便前往展場堵人揚言提告，嵐嵐才同意支付38萬和解。

嵐嵐主張，她確有收下張男贈送的120萬元，當時與張男協調後，在雙方同意下，以她返還38萬5千元作為和解條件，且張男不再追究，並簽下保密條款，若任一人違約則須支付50萬元懲罰性違約金，豈料媒體卻詳細報導，無非是張男違約，因此提告求償。

張男否認洩密，辯稱在簽下和解書前曾向朋友透露此事，當時向朋友說，「如果能討回3、4成就很開心了」，換算下來金額約莫30至40萬元，質疑是朋友向媒體爆料，消息曝光與他無關。

台北地院法官勘驗證據，發現報導中的多張對話紀錄發送者均為張男，且和解金38萬5千元為簽下和解書時才決定，但該報導內容卻明確指出雙方以38萬元達成和解，與實際金額相當接近，顯見張男洩密，此外，張男簽下和解書時，曾與律師充分討論內容，因此深知違約後果，判其違約屬實，要賠償50元懲罰性違約金。