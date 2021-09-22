紀錄電影《老鷹之手》有著大量特寫鏡頭記錄藕農們的「老鷹手」以及農作時的神情，是導演賴麗君嘔心瀝血之作，也讓出身農家，曾拿下多座金曲獎、金馬獎的知名音樂人林強大為感動。在接到合作邀請後，林強與劇組相約面談，在被問到收費價格時，只說：「看你們預算有多少就好。」便著手展開製作，甚至親自下鄉拜訪農民，最終為電影打造出一首首純粹卻飽含生命力的配樂。

賴麗君導演表示，《老鷹之手》從2016開始做田野調查，2017年從零經費開始踏上回鄉拍攝旅程，過程中由於經費不是短時間湊齊，因此常常拍到一半沒錢了，就必須暫停，加上藕農都很樸實害羞，須要花時間讓他們慢慢適應拍攝，因此進度相當緩慢，前後花了三年多時間完成拍攝，一年時間剪接後製，前後共花四年時間完成。

期間，她也坦言，自己曾因經費困難一度想放棄拍攝計畫，是受到就讀高中的兒子鼓舞：「媽媽，你已經很老了，如果不努力去實現夢想，當你更老時，一定會後悔！」因此下定決心繼續堅持電影夢，並完持這個對社會有意義的創作。該片10月29日上映。