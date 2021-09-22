身為全台最長壽兒童節目《水果冰淇淋》的主持人，「水果奶奶」是台灣許多孩子成長的共同記憶，公共電視則在今年推出角色IP動畫電影《妖果小學-水果奶奶的大秘密》，該片獲選為「2021台中國際動畫影展」閉幕片之一，10月13日舉辦世界首映。

22日趙自強以「水果奶奶」身份，與導演張永昌及妖怪大偶庫倫、嘎嘎出席影展售票開跑記者會，水果奶奶開心笑說：「奶奶現在不只化身3D動畫世界的角色，還變成電影咖了！很期待用新的方式，為新一代的小朋友說出一樣用心的好故事。」

執導《妖果小學-水果奶奶的大秘密》的張永昌導演也已擔任《水果冰淇淋》節目導演20年，認為水果奶奶雖長年陪伴臺灣的孩子長大，但若沒有被圖像化創造出IP魅力，隨著孩童年齡增長，這段共同記憶將難以被凝聚，因此開始構思並打造水果奶奶動畫角色。

張永昌說：「身為台中人，很高興我的第三部動畫電影長片在台中做全球首映，希望孩子們可以看到更多台灣原創自製的動畫，也期許這樣有台灣文化力量的作品有一天可以走向國際。」

「2021台中國際動畫影展」自10月8日至10月13日在新時代凱擘影城舉辦，精選156部作品、放映57場次；閉幕片之一為公視製作的本土原創動畫電影《妖果小學-水果奶奶的大秘密》，將於10月13日晚間7點首映。9月24日中午12時起開放預售早鳥票，詳細資訊請見台中國際動畫影展官網。