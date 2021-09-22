李沐（右）、陳庭妮電影結緣戲外成最萌身高差好友。（電影《青春弒戀》提供）

林哲熹（右）形容李沐是個鬼靈精怪的小女生。（電影《青春弒戀》提供）

林柏宏、李沐、陳庭妮、林哲熹、丁寧、姚愛寗主演，何蔚庭執導新作電影《青春弒戀》，22日釋出李沐首次擔任電影女主角的角色花絮。她坦言此次拍攝壓力很大，尤其開拍第二天就面對在台北車站大廳拍攝的大場面，讓李沐崩潰喊：「拍台北車站前那天，我簡直快瘋了！」

李沐飾演身兼舞台劇演員及咖啡店店員的「陳玉芳」，在追求愛與渴望被愛的過程中，找到屬於自己的生活重心。何蔚庭導演表示：「李沐其實是我這次拍攝最大的賭注，因為她是女主角，角色難度又很高，她過程中承受的壓力真的很大，有幾次我也覺得她在崩潰邊緣，但是她心臟夠強、很敢挑戰，也有拿出她身為演員該有的氣場，在最後呈現在銀幕上的她是非常迷人且富有魅力的。」

李沐認為：「對生活有點迷惘的人應該蠻適合透過這部電影來思考，我相信迷惘是來自對世界的熱愛，在探索中不免偶爾迷失方向。『青春弒戀』是一個巨大的迷宮，看著我們幾個人尋找人生的道路，也許能為正在迷惘的你帶來一些靈感。」

《青春弒戀》花絮中也透露李沐將與林哲熹將共組CP，從學生時代就相識的兩人，卻因畢業而分離，多年後再次相遇完成小時候未完成的愛情，其中一場李沐與林哲熹兩人在雨中躲入電話亭的橋段，被雨水狼狽淋濕身體的兩人，卻也因此讓彼此關係更靠近。

林哲熹形容李沐是鬼靈精怪的小女生，「其實我以前跟她合作過，所以我覺得這次合作蠻有趣的，就有點像是電影裡面的小張跟玉芳，曾在多年前錯過彼此的關係。我也還記得以前碰到李沐時，就覺得這小妹妹有很多面向蠻可愛的，然後這次《青春弒戀》再碰到李沐，感覺她也變得不太一樣了，有慢慢知道自己的魅力在哪裡，在鏡頭前更可以發現很多她不一樣的面向，我還滿喜歡她的。」

而在電影中與李沐飾演閨蜜的陳庭妮也透露兩人關係密切，加上電影中兩人又同為劇場演員，讓彼此關係更貼近，陳庭妮也笑著表示：「有的時候我都覺得李沐很像我的小寵物，就是我高高的、然後她小小隻的，個性很可愛又很會關心人，拍完之後李沐在我心裡一直都是這種溫暖的感覺。」該片11月19日上映。