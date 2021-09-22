主播王志郁有19年的新聞圈經驗，從記者到主播、再到節目主持人，在國際財經領域的累積，希望能帶給觀眾不一樣的新聞內容，用深入淺出的方式解讀新聞，國際新聞沒那麼遙遠，財經新聞沒那麼難懂。

改版後的《錢進大頭條》內容將包括「台股藏寶圖」、「含金量新聞」及「大世界話題」。王志郁笑說當年從政治線記者轉調財經線，對財經一竅不通的她，當時的主管李天怡建議《買張股票就會懂了》，於是傻傻買了1張股票，開始人生投資之路。

果然因為是自己的錢，王志郁就慢慢開始摸索，股票是怎麼回事，雖然最後那張股票是賠錢賣出，但也摸清楚了股市的遊戲規則。但王志郁越玩越大，也曾經虧錢虧出「名聲」，但秉持著哪裡跌倒一定要哪裡爬起來的正向思考，現在終於走上把股市當提款機的坦途。

王志郁認為財經新聞最有趣之處在於，「生硬的財經新聞」在讀懂之後會發現財經新聞都是「跳動的新台幣」，每則新聞裡都含金，就看會不會解讀。特別是在她開始播國際新聞之後就更有體會，她笑說沒料到國際新聞裡的含金量更高，所以希望把自己解讀新聞賺錢的角度帶給觀眾。