《2049：完美預測》由林柏宏、邵雨薇領銜主演。（高雄電影節提供）

永瀨正敏在《艾莉絲旅館》與陸夏上演虐戀。（高雄電影節提供）

姚淳耀在《恐怖娃娃機》中因夾娃娃陷入危險殺機。（高雄電影節提供）

2021高雄電影節今公布「台灣越界」精彩片單，多部作品首次在台與觀眾見面，包括郭書瑤、蔡凡熙二度攜手合作，再譜青春戀曲的《再說一次我願意》；集結林柏宏、邵雨薇的科幻新作《2049：完美預測》；由永瀨正敏、李康生搭檔新秀演員陸夏主演的《艾莉絲旅館》，充滿情色虐戀氛圍；短片作品《蝴蝶》由韓寧、余佩真雙姝上演迷幻又刺激的女女吻等，5部長片3部短片集結驚悚、迷幻、科技、虐戀等多元題材，一次滿足重口味影迷！

影集《2049：完美預測》由許立達執導，林柏宏、邵雨薇領銜主演、《誰是被害者》製作團隊打造，該劇將於高雄電影節世界首映1至3集，與影迷們搶先見面。當高科技算命預言小孩未來可能變成殺人犯，做父母的該如何面對？片中除呈現人性掙扎、脆弱，來自父輩的創傷陰影，更打造出高科技未來場景，讓人彷彿身歷其境。荷蘭導演王洪飛執導，鍾瑶、曹晏豪、安妮、阮承恩主演《詭祭》，描述5位富家男女在城市追逐特別體驗，意外成為吸血鬼，在狂歡嗜血後才發現這場豪門「遊戲」已經失控。鍾瑶在片中展現流利英文，與曹晏豪相愛相殺，更與荷蘭演員薛斯布隆(Gijs Blom)大搞曖昧，片中於高雄及台北兩地取景，衛武營與高雄港夜色盡收片中。

蔡凡熙、郭書瑤繼《通靈少女》後再度攜手合作，在稅成鐸執導新片《再說一次我願意》中不斷穿梭回到過去，展開瘋狂又奇幻的求婚之旅，宛如青春浪漫版的《今天暫時停止》。《艾莉絲旅館》由奧原浩治執導，改編自小川洋子同名作品，永瀨正敏搭檔新銳演員陸夏，展開愉悅激情的刺激虐戀，片中細膩刻畫女性未開發的情慾樣貌，大膽穿行於變態虐戀與心理驚悚間的異色地帶，金馬影帝李康生的驚艷跨刀演出也替本片帶來畫龍點睛的精彩演出。美籍華裔導演倪曜執導的《生而為人》探討雙性人權議題，以《返校》劇集一鳴驚人的李玲葦，在片中以雙重性別扮相出演，從男性被迫「轉性」成為女孩，雌雄難辨的精湛演技令人印象深刻，榮獲大阪亞洲電影節表彰潛力新演員的藥師珍珠獎。

而「台灣越界」短片單元則集結演技派卡司，3部作品《蝴蝶》、《永別》、《恐怖娃娃機》驚悚又迷幻的限制級畫面，喜愛重口味影迷絕對不可錯過。韓寧、余佩真在文二北投執導的《蝴蝶》中上演火辣女女吻，片中只有靠著整容，才能躲過極權軍的追捕，曖昧迷離的女女戀，似真似假的幻境，讓觀影者彷彿穿梭在現實與夢境之間。金鐘戲王姚淳耀在李恒杰導演的《恐怖娃娃機》中，搖身一變成為熱愛夾娃娃的阿宅，滿心歡喜集滿神秘扭蛋機的7顆扭蛋，卻迎來可怕的死亡殺機，驚悚詭譎的視覺呈現讓人絕對難忘。導演歐崇安執導、硬底子舞台劇演員楊閔主演的《永別》，片中血淋淋呈現姊姊對死去妹妹的怨恨妒忌，告別式上的黑暗秘密，猶如鬼片般的氛圍，讓人緊張到每秒都難以喘息！

2021高雄電影節於10月15日到10月31日舉行，10月2日中午12點線上、實體同步開賣，除部分作品實體放映，也和國際線上平台shift72、 INVR合作打造線上影展以及沈浸式展演「XR無限幻境」主題單元，在家只要「一鍵登入」，就可在線上收看高雄電影節精彩作品。