鄭凱云主持《健康2.0》10多年，訪問過上千位中、西醫師及營養師，累積豐富的健康知識，自然成為同事或朋友諮詢「看哪科」的熱門對象，她苦笑說：「我身邊跑錯科，看錯診的樣本數真的很多！」《健康2.0》APP新增「看哪科」功能，不但會針對使用者的症狀建議就診科別，還會找出附近可就診的診所。

談到朋友「掛錯科」的就診經驗，鄭凱云分享曾有位友人，才一陣子不見，就因不明原因爆瘦，還伴隨有心跳加速、心悸、手微微顫抖的狀況，加上食慾不振又失眠，各種症狀夾擊讓朋友非常困擾。

回想當時情況，鄭凱云表示，「朋友一開始以為是心臟問題」，前往心臟內科就診、服藥後也沒有太大改善；以為可能是更年期前期影響，但到婦產科檢查也看不出所以然。極度困擾之下，「朋友甚至以為是壓力問題，連身心科都看了」，最後才發現是甲狀腺出狀況。

「看錯診」的經驗也發生在鄭凱云家人身上。鄭凱云自曝，前陣子家人因為眼睛疼痛看眼科，「拿了藥之後沒有改善，情況還惡化」，連續跑了好幾家眼科，拖了將近一個星期，才被診斷出是帶狀皰疹，轉診到神經內科治療，輾轉的就醫過程，也讓她替家人捏了一把冷汗，深怕治療時間一耽擱，會有後遺症產生。