媒體報導，空軍台東志航基地今日下午驚傳F-5型戰機儀表失效迫降事件，空軍司令部鄭重聲明「內容子虛烏有」，完全不是事實，籲請媒體報導前，善盡查證責任，避免誤導視聽。

空軍司令部強調，本軍今日相關訓練任務，機務狀況均正常；另疑似民眾違法使用無線電監聽空用頻道，本部將移請司法機關調查，並提醒民眾切勿刺探軍情，肇生觸法情事。

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