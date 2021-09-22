傳F-5戰機迫降 空軍：訓練任務狀況正常 19:372021/09/22 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 F-5E戰機。（本報資料照／航空迷提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體報導，空軍台東志航基地今日下午驚傳F-5型戰機儀表失效迫降事件，空軍司令部鄭重聲明「內容子虛烏有」，完全不是事實，籲請媒體報導前，善盡查證責任，避免誤導視聽。 空軍司令部強調，本軍今日相關訓練任務，機務狀況均正常；另疑似民眾違法使用無線電監聽空用頻道，本部將移請司法機關調查，並提醒民眾切勿刺探軍情，肇生觸法情事。 美軍最新匿蹤轟炸機B-21 5架原型機同時生產 與陸霹靂15打對臺 美最新長程空對空飛彈曝光 #戰機 #媒體 #報導 #空軍司令部 #迫降 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 法丟掉澳潛艦大單氣炸 為何得不到同情 14:052021/09/22 軍事 清泉崗基地圍牆鐵絲網3處遭人為破壞 民憂成國防機密漏洞 16:242021/09/22 社會 商研良語－數位新貿易時代的新科技與新媒體 04:102021/09/22 專題周報 超強水逆襲台 5星座最容易受厄運波及 10:162021/09/22 運勢 抖內性感直播主120萬 工程師「外洩」再賠50萬 10:292021/09/22 社會 哈爾濱再增5本土病例 2地升中風險地區 13:022021/09/22 兩岸 旗山老街觀光潮再現 盼5倍券加持買氣 04:102021/09/22 地方新聞 影》美F-16攔截闖入禁區西點軍校小飛機 驚動紐約客 10:242021/09/22 軍事 美國空軍本月將決定B-52轟炸機的新款引擎 21:332021/09/22 軍事 《集中市場》台股飛來「恒」禍 三大法人賣超426.81億元 15:422021/09/22 財經 中程地對地 可能列雄昇飛彈項目 04:102021/09/22 焦點要聞 政治熱門新聞 高虹安唱「塔綠班」之歌被網軍圍攻 宅神突問一句郭正亮愣住 - 政治 傳這大咖2022選高雄市長？對決陳其邁「民調」出爐 - 政治 影／五倍券數位綁定9點開放 唐鳳親教3步驟 操作方式、完整說明一次看 - 政治 趙少康提醒張亞中一件事：攸關全黨存亡、影響2300萬人 - 政治 張亞中聲勢爆衝後 施正鋒曝綠營驚人內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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