鹿港桂花巷藝術村懸掛600多條鯉魚旗，鹿港鎮長許志宏表示，鯉魚在國人傳統裡也是吉慶的象徵，在鹿港很多寺廟都可以看到魚躍龍門的圖騰。（吳敏菁攝）

鹿港桂花巷藝術村懸掛600多條鯉魚旗，鹿港鎮長許志宏表示，鯉魚在國人傳統裡也是吉慶的象徵，在鹿港很多寺廟都可以看到魚躍龍門的圖騰。（吳敏菁攝）

鹿港鎮公所為迎接雙十國慶以及鹿港四季紅秋收系列的糕餅節活動，在桂花巷藝術村布置迎風飄揚招展的鯉魚旗，既有異域風情，也結合「鯉魚躍龍門」的傳統吉慶意象，近日亮相，遊客明顯增加二成以上，就連夜晚都有人來拍照打卡。

鹿港鎮長許志宏表示，桂花巷藝術村是日式宿舍建築群改建而成，鯉魚旗則是源於日本江戶時代習俗，原是端午節時希望生男孩的家庭用紙、布等描繪鯉魚圖案，掛在門庭前，今年鹿港慶端陽，原本規劃懸掛鯉魚旗，作為裝置藝術，但受到疫情影響，暫停活動，鯉魚旗也改在秋天登場。

桂花巷藝術村已經布置了600百多條鯉魚旗，吸引很多遊客來此拍照打卡。遊客說，上一檔裝置藝術是風車，這檔是鯉魚旗，都是彰顯鹿港的「九降風」，迎接秋天的季節。

駐村藝術家彩繪老師蘇金葉表示，先前疫情緊張的時期，藝術村的遊客寥寥無幾，新鯉魚旗登場，一條條鯉魚游在藍天白雲下，感覺相當亮眼，遊客也回溫了。皮雕藝師施敦仁認為，透過不同檔期的裝置藝術，可以帶給遊客嶄新的感受，增加人潮。

許志宏表示，鯉魚在國人傳統裡也是吉慶的象徵，在鹿港很多寺廟都可以看到魚躍龍門的圖騰，相傳鯉魚躍過龍門之後，就可化身為龍，藉以比喻心想事成的喜事。歡迎大家來鹿港桂花巷藝術村，走一趟鯉魚旗海，把好運帶回家。