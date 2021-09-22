新冠病毒疫情重創全球觀光休閒產業，由旅遊業者組成的台灣地區順風社將在25日起於台中市舉辦「後疫情觀光事業發展」論壇，並於網路Youtube推出國家歌劇院、霧峰林家宮保第園區及中央公園等知名景點的VR360全景影片，將台中之美行銷到無遠弗屆的網路世界。

主辦單位表示，「後疫情觀光事業發展論壇」將在25日及26日在台中市福華大飯店舉行，推出「台中建築之美」、「後疫情旅遊趨勢」、「Young AKAL與觀光觀旅遊事業發展」及「VR360（全景攝影）與觀光觀旅遊事業發展」等議題，並串連中市特色景點、休閒餐飲店家、觀光飯店及旅行業者帶動旅遊、觀光發展。

主辦單位指出，在疫情肆虐全球之際，市場在疫情瞬息萬變的狀況下，必須隨時面對鎖國及封城等不確因素的，如何無接觸經營市場成為重要課題，值得矚目的是VR360科技以虛擬環境影像在產業異軍突起。

活動邀請大學院校觀光事業旅遊學系師生參與，並歡迎民眾網路報名參加。此外，並在網路Youtube推出國家歌劇院、霧峰林家宮保第園區、霧峰林家頤圃、中央公園、草悟道、高美濕地等中市知名景點的VR360全景影片，將台中之美推上網路舞台。