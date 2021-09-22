美國11月實施新規定，沒打過疫苗的旅客將無法入境，在新措施前，不論國人有沒有打過疫苗，仍可持三日內的陰性證明飛去美國。即使入境美國，當地還有不少要求必須打過疫苗才能進入的場域，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，打了高端疫苗的國人，在這些地方早就被處處受限，這些窘境與不便，衛福部長陳時中卻從未提醒國人。

黃舉例，8月在紐約市開打的美網賽事，主辦單位就規定，所有進場觀眾必須出示接種疫苗至少一劑的證明，否則就會被禁止入場，而且是根據美國FDA以及紐約市所規範的疫苗指引。

黃子哲指出，陳時中日前說「台灣本來就沒被美國限制，可自由入境」，其實只說了部分的事實。真實的況狀就是，目前國人就算入境美國，沒有注射美國FDA或WHO認證的疫苗，而是打了高端疫苗，不是要被隔離7天，就是有許多場所根本進不去。而陳時中原本認為美方11月的新措施是針原來有旅遊禁令的33個特定國家，不包括台灣，而今也證實美國的新規定將統一適用所有國家的成人旅客，都需提供完整接種新冠疫苗的證明。

陳時中今天在立院被問到若美國政策確定，打高端是不是不能去美國？陳時中說，「世界不是只有美國一國」，會積極跟美國溝通。黃則質疑，高端早在7月18日於國內取得EUA，8月23日開打，這中間過程是從來沒和美國溝通過嗎？還是溝通後也取得不了信任？這世界當然不是只有美國一國，但如果連民進黨政府自詡史上關係最好的美國，都不認高端疫苗，那還如何奢望取得其他國家的認可？

黃子哲表示，絕大多數國人都支持國產疫苗，但未經過三期臨床實驗的高端疫苗，無法證實其真正的保護力，這讓國人施打意願不高，取得國外認可也有困難，甚至可能造成打了高端疫苗的國人，在國外經商或旅遊上的不便，這不是外界一直在提醒與質疑政府的事嗎？

黃子哲說，11月高端能否進入美國認可的疫苗之列，尚無從得知，但打了高端在美國被受限卻已經是現在進行式了。陳時中說要向美方積極溝通，但其實更該早點向國人提出警語，疫苗一定有風險，但打高端可能多了不被認證的風險。