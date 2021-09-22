美國白宮在9月20日公布全新旅遊新規定，11月初起入境美國就需要完整接種疫苗（fully vaccinated），然而當前並未確認究竟接種那些疫苗可以符合規定，因此不少機關都陸續發言表達觀點。根據歐盟方面的看法，頗看好當前最廣被國際間使用的阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗。

雖然美國已公布11月起將實施的旅遊新規定，但具體細節還有很多都未底定。而根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）說法，基本是獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）以及世界衛生組織（WHO）核准的新冠肺炎疫苗皆可。而最終決定權落在美國CDC手中，當前尚未公佈確定符合條件的疫苗清單。

差別就在於，如今WHO核准的疫苗共有7款，美國FDA核准的卻僅有3款，也就是輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。兩者之間差距是阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、科興（CoronaVac）疫苗、國藥（Sinopharm）疫苗、Covishield疫苗都非美國FDA核准的疫苗。

《路透》報導，歐洲聯盟下轄的歐洲聯盟委員會（European Commission，地位有如歐盟的內閣）發言人Eric Mamer在例行性記者會中表示，他認為美國允許讓接種AZ疫苗的旅客入境是合情合理的，且連帶說明「我們認為AZ疫苗是安全的。」但他也回應，最終仍得依據美國當局決定。

阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗。（圖／路透）

此外，無獨有偶，美國白宮首席顧問防疫專家佛奇（Anthony Fauci）在接受BBC第四電台（BBC Radio 4）訪問時也為AZ疫苗背書，指出「我不認為有任何理由相信，接種AZ疫苗者會覺得有什麼問題。」

"I don't believe there's any reason to believe that people who have received the AZ vaccine should feel there is going to be any problem"



Anthony Fauci US Chief Medical Adviser says regulators will make the final decision on which vaccines allow travelhttps://t.co/RZa2DsHS7x — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) September 21 2021

順帶一提，歐洲藥品管理局（EMA）核准的疫苗共有4款，除了美國FDA核准的3款（輝瑞/BNT、莫德納、嬌生疫苗）之外，正巧就是再加上AZ疫苗。而根據統計，AZ也是全球取得最多國家認可的疫苗，包含在3國完整取得授權，在171過取得緊急使用授權（EUA）。以期待接納更多國旅客，來擴大旅遊經濟的效益來看，AZ疫苗納入最終符合入境美國新規的疫苗，有相當大的可能性。但仍需等候美國CDC給出最終結果。