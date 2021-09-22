鄭照新。（黃福其攝）

民眾黨立委高虹安日前在網路節目唱「塔綠班之歌」，藉以諷刺民進黨及其支持者，卻遭到網路霸凌。前國民黨文傳會副主委鄭照新認為，這就是民進黨的民主風範，比流氓還不如！

「宅神」朱學恒昨20邀請民眾黨立委高虹安、媒體人黃暐瀚等人合唱「塔綠班之歌」，藉以諷刺民進黨及其支持者，引起各界討論。

高虹安受訪時指出，經歷了一場滿盛大的網路霸凌，過程當中，她也能理解到，之所以塔綠班這3個字能夠在這麼短的時間內瞬間爆紅，並獲得社會大眾共鳴，就是反映出有一些民進黨的支持者過於激進，常常因為黨意不和，就到處去出征。

高虹安表示，一句歌詞就能引發眾怒，這件事情她也是覺得大開眼界，在這個過程中學到，如果今天民進黨政府，面對大家的討論，跟用「塔綠班」能獲得這麼大的共鳴，都是民心向背和反撲。

前國民黨文傳會副主委鄭照新認為，一首「塔綠班之歌」引起綠營大舉出征，好像忘了那些年

綠營是如何給藍營政治人物取綽號，用低級粗俗的語言人身攻擊，卻毫無收斂。

鄭照新舉例，「草包，喜韓兒，無腦水母」這些聽起來比較高尚？「我可以隨意踐踏你，但你不可以動我一根手指頭」，就是民進黨的民主風範，比流氓還不如！

鄭照新還提到，他想到了還有一個人也是這樣，靠著霸凌別人當選，現在要被罷免就哭喊「我被霸凌」了，那個人叫「陳柏惟」。他呼籲，台中第二選區10月23號記得出來罷免陳柏惟！